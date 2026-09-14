EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
Im Zeitraum vom 07. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 wurden insgesamt 334.909 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|LEI Code:
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2398382 14.09.2026 CET/CEST