Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um das iPhone Duo, Drohnen-Daten aus der Ukraine, KI in der Pisa-Studie, Google Maps und KI-generierte Meeting-Protokolle. Mit dem iPhone Duo steigt jetzt auch Apple in den Markt mit faltbaren Smartphones ein. Damit könnte Apple vor allem das Wachstum in Asien ankurbeln. Dort sind Foldables deutlich weiter verbreitet als hierzulande. Der asiatisch-pazifische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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