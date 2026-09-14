Frank Kettnaker begrüßt die stärkere Kapitaldeckung in der Altersvorsorge grundsätzlich. Mit der konkreten Ausgestaltung der Reform und der Rolle des GDV geht der frühere Vertriebsvorstand jedoch hart ins Gericht. Im Interview erklärt er, warum er Wettbewerbsnachteile für die Versicherungswirtschaft sieht und weshalb der Beratungsbedarf für Vermittler steigen dürfte. Interview mit Frank Kettnaker, ehemaliger Vertriebsvorstand der ALH GruppeHerr Kettnaker, wenn Sie grundsätzlich auf die Reform der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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