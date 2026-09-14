Berlin (ots) -Kurz vor der Abgeordnetenhauswahl hat die Berliner AfD ihre Pläne bekräftigt, die Vergabe von landeseigenen Wohnungen neu zu regeln.Im rbb24 Inforadio sagte die Landesvorsitzende Kristin Brinker am Montag, viele Menschen, die in wichtigen Berufen arbeiten, hätten geringe Chancen eine geförderte Wohnung zu finden. "Wir haben vor allem die Berliner im Blick, die diese Stadt tragen, also die in Berufen arbeiten, die für die Stadt immens wichtig sind, angefangen von Pflegepersonal, über Handwerker, Polizisten, Feuerwehrleute und so weiter", so Brinker. "Sie verdienen in der Regel nicht so wahnsinnig viel und können sich am freien Markt faktisch keine Wohnung leisten, aber fallen auch bei den geförderten Wohnungen meist hinten runter. Und das kann eigentlich nicht sein."Nach dem Willen der AfD sollen landeseigene Immobiliengesellschaften freie Wohnungen künftig nach einem Punktesystem vergeben. Neben dem Beruf und sozialen Kriterien soll dabei auch eine Rolle spielen, wie lange jemand schon in Berlin lebt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6351182