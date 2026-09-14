DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Mögliche Zinserhöhung der US-Notenbank

Jefferies erwartet diese Woche eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank und erachtet die Kommentare von Chairman Kevin Warsh als entscheidend, schreibt der globale Ökonom Mohit Kumar in einer Research Note. "Wir erwarten eine Zinserhöhung von der US-Notenbank, aber die Kommentare von Warsh über die zukünftige Ausrichtung der Politik wären entscheidend", sagt er. Hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen glaubt Jefferies, dass die US-Notenbank weniger liefern wird als die Terminkontrakte, die 3,5 Zinserhöhungen erwarten, einschließlich einer möglichen in dieser Woche. "Die erste Zinserhöhung könnte aus Gründen der Glaubwürdigkeit erforderlich sein", sagt Kumar. "Aber nachfolgende Zinserhöhungen werden von der Dauer des Krieges und den Ölpreisen abhängen."

Anstieg der Anleiherenditen für EZB zunehmend relevant

Die Aufwärtsspirale bei den Anleiherenditen dürfte für die geldpolitischen Überlegungen der Europäischen Zentralbank zunehmend an Bedeutung gewinnen, schreibt Elmar Völker von der LBBW in einem Kommentar. "Die daraus resultierende Verschärfung der Finanzierungsbedingungen für die Wirtschaft hat bereits die Wirkung einer strafferen Geldpolitik", sagt der Senior Fixed Income Analyst. Für sich genommen spreche dies gegen eine weitere übereilte Anhebung der Leitzinsen, meint er. Dennoch deuteten die aktualisierten Mitarbeiterprojektionen von der September-Sitzung in der vergangenen Woche darauf hin, dass der EZB-Rat unter den gegenwärtigen Umständen zu einer weiteren Straffung neige, sagt er.

BoJ dürfte Zins diese Woche anheben - Danach schnellere Zinsschritte

Die Bank of Japan dürfte ihren Leitzins am Freitag von 1,00 Prozent auf 1,25 Prozent anheben und den Zins bis Juni 2027 durch weitere Zinserhöhungen auf 1,75 Prozent bringen, schreibt SMBC Nikko Securities in einem Kommentar. Die japanische Zentralbank dürfte das Tempo der geldpolitischen Straffung beschleunigen, um den Aufwärtsrisiken bei der Inflation zu begegnen, schreibt das Brokerhaus. Ein komplizierter Nahost-Konflikt habe die Risiken steigender Rohölpreise, höherer globaler Zinsen und einer weiteren Schwäche des Yen erhöht, schreibt das Brokerhaus. Die BoJ könnte den Zinssatz weiter in Richtung 2,25 Prozent anheben, falls die Rohölpreise weiter steigen und andere Zentralbanken die Zinsen erhöhen, was die Risiken einer Abwertung des Yen erhöhe, schreibt SMBC Nikko.

Saudi-Arabien schließt nach Angriffen wichtige Pipeline

Saudi-Arabien hat eine wichtige Pipeline abgeschaltet, die es dem Königreich ermöglicht hatte, nach der Schließung der Straße von Hormus weiterhin Rohöl zu exportieren. Als Grund gab das Land an, dass die Pipeline im Zuge der aufflammenden Kämpfe im Nahen Osten mehrfach angegriffen worden sei. Die Ost-West-Pipeline kann bis zu 7 Millionen Barrel Rohöl aus dem saudischen Ölförderzentrum am Persischen Golf zum Hafen von Yanbu am Roten Meer transportieren. Von dort aus war Saudi-Arabien in der Lage gewesen, Öl an Kunden weltweit zu verschiffen, was den Engpass bei der globalen Ölversorgung linderte und die Rohölpreise im Zaum hielt.

Größte KI-Konzerne wollen Entwicklungstempo drosseln

Die Chefs dreier KI-Giganten sind sich einig, dass sie die Entwicklung der Technologie bremsen müssen, bevor die Fortschritte zu einer unkontrollierbaren Bedrohung werden. Die Einigkeit von Elon Musk, Sam Altman und Dario Amodei, die etliche Milliarden Dollar ausgegeben haben, um immer mächtigere Modelle an Künstlicher Intelligenz zu entwickeln, ist ungewöhnlich. Altman erklärte zudem am Wochenende, dass OpenAI einen Börsengang nicht dieses Jahr umsetzen werde.

Trump beharrt auf minimaler KI-Regulierung trotz Warnungen

US-Präsident Donald Trump und der KI-Berater des Weißen Hauses, David Sacks, haben die Strategie einer minimalen Regulierung verteidigt, nachdem die Leiter der führenden KI-Unternehmen des Landes eine koordinierte Verlangsamung bei der Entwicklung der Technologie befürwortet hatten. "Wir können Schutzplanken errichten, und wir können dies und das tun, aber ich denke, es gibt viele negative Kräfte, die das Thema aufbringen", sagte Trump zu Journalisten am Sonntag während einer Reise nach Irland. "Und sie bringen Dinge auf, die nicht eintreten werden." Der Präsident bekräftigte seine Überzeugung, dass die USA China beim Aufbau von Künstlicher Intelligenz (KI) abhängen müssen, und sagte: "Wer KI gewinnt, gewinnt alles."

Größte KI-Konzerne wollen Entwicklungstempo drosseln

Die Chefs dreier KI-Giganten sind sich einig, dass sie die Entwicklung der Technologie bremsen müssen, bevor die Fortschritte zu einer unkontrollierbaren Bedrohung werden. Die Einigkeit von Elon Musk, Sam Altman und Dario Amodei, die etliche Milliarden Dollar ausgegeben haben, um immer mächtigere Modelle an Künstlicher Intelligenz zu entwickeln, ist ungewöhnlich. Altman erklärte zudem am Wochenende, dass OpenAI einen Börsengang nicht dieses Jahr umsetzen werde.

DJG/DJN/apo

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September 14, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

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