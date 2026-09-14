Köln (ots) -Oliver Wagner und Christoph Kürz verstärken ab 1. Oktober den Vorstand des größten deutschen Pensionsfonds. Zusammen mit dem erfahrenen Vorstandsmitglied Joachim Gallus bilden die drei den zukünftigen Vorstand der DEVK Pensionsfonds-AG.Der Aufsichtsrat der DEVK Pensionsfonds-AG hat Ende letzter Woche zwei neue Vorstandsmitglieder berufen. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ist ein gleitender Übergang geplant: Die DEVK-Führungskräfte Oliver Wagner (51) und Christoph Kürz (40) übernehmen die Aufgaben der beiden ausscheidenden Mitglieder Dr. Michael Zons (51) und Lutz Lammert (52). Als Konzernvorstand legt Dr. Michael Zons sein Vorstandsmandat für die DEVK Pensionsfonds-AG zum Jahresende nieder, um sich ganz seinem Ressort "Kunde" zu widmen, zu dem unter anderem die Bereiche Sach-HUK Schaden und Betrieb sowie Leben gehören. Lutz Lammert fokussiert sich auf seine Tätigkeit als Verantwortlicher Aktuar der DEVK Pensionsfonds-AG.Vertriebsprofi Oliver WagnerMit Oliver Wagner erhält die DEVK Pensionsfonds-AG einen ausgewiesenen Vertriebs- und Vorsorgeexperten. Nach Stationen bei der Allianz wechselte er 2007 zur DEVK. Seither hat er in verschiedenen Führungsfunktionen den Geschäftskundenvertrieb sowie das Kooperationsgeschäft weiterentwickelt. Als Leiter Stab Vertrieb Verkehrsmarkt und Großkunden verantwortet Wagner unter anderem das Key-Account-Management und damit den Vertrieb in der Verkehrsbranche. Dabei spielt der DEVK-Pensionsfonds eine zentrale Rolle. Über die DB Altersvorsorge verfügen die tariflich Beschäftigten der Deutschen Bahn AG automatisch über ein Pensionsfonds-Konto. Im Vorstand verantwortet Wagner künftig den Vertrieb. Seine bisherige Aufgabe als Leiter Stab Vertrieb Verkehrsmarkt und Großkunden wird er weiter wahrnehmen. Darüber hinaus ist er Prokurist mehrerer DEVK-Gesellschaften.Leben- und Technikexperte Christoph KürzChristoph Kürz ergänzt das Vorstandsteam mit seiner langjährigen Erfahrung in der Lebensversicherung und Versicherungstechnik. Er wird im Vorstand die Bereiche Betrieb, Aktuariat und IT verantworten. Der Wirtschaftsmathematiker und Aktuar (DAV) ist seit 2012 für die DEVK tätig und hat in dieser Zeit zahlreiche Fach- und Führungsaufgaben übernommen. Seit 2023 managt er als Abteilungsleiter die Versicherungstechnik und die Koordination der Datenverarbeitung in der Lebensversicherung. Außerdem ist Kürz stellvertretender Hauptabteilungsleiter Leben und wird ebenso wie Oliver Wagner die neue Vorstandsaufgabe zusätzlich übernehmen.Michael Knaup, DEVK-Vorstandsvorsitzender und Aufsichtsratsvorsitzender der DEVK Pensionsfonds AG:"Mit ihrer fachlichen Expertise, ihrer langjährigen DEVK-Erfahrung und ihrem tiefen Verständnis für die betriebliche Altersversorgung bringen Oliver Wagner und Christoph Kürz beste Voraussetzungen für ihre neue Vorstandstätigkeit mit. Ihre unterschiedlichen Kompetenzen ergänzen sich hervorragend und stärken die Zukunftsfähigkeit unseres Pensionsfonds."Der neue Vorstand der DEVK Pensionsfonds-AG- Joachim Gallus (61): Kapitalanlagen- Oliver Wagner (51): Vertrieb- Christoph Kürz (40): Betrieb, Aktuariat und ITMarktführer DEVK Pensionsfonds-AGDie DEVK Pensionsfonds-AG zählt zu den größten Anbietern der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland. Mit rund 260.000 Versorgungsberechtigten ist sie Marktführer unter den deutschen Pensionsfonds. Gewachsen ist die Gesellschaft vor allem durch die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn: Sie ermöglicht ihren Beschäftigten seit 2002 die Entgeltumwandlung über die DB Altersvorsorge. Heute verfügen alle tariflich Beschäftigten der DB AG automatisch über eine Altersversorgung beim Pensionsfonds des Eisenbahnversicherers DEVK. Auch das Gros der Wettbewerbsbahnen vertraut bei der betrieblichen Altersversorgung ihrer Beschäftigten auf den DEVK Pensionsfonds.Fotos finden Sie hier: https://ots.de/HvRKi5***Das beste Gefühl ist, wenn einfach nichts passiert. Und wenn doch mal was ist, hilft die DEVK schnell und persönlich weiter. Vor 140 Jahren von Eisenbahnern für Eisenbahner gegründet krempeln heute rund 7.500 Menschen im Innen- und Außendienst die Ärmel hoch. Sie kümmern sich um die Anliegen von bundesweit rund 4,2 Millionen Kundinnen und Kunden. Davon sind 577.000 Mitglieder, also Beschäftigte der Verkehrsbranche und deren Angehörige. Insgesamt betreut die DEVK rund 14,7 Millionen Verträge in allen Sparten. Nach der Anzahl der Verträge ist sie Deutschlands viertgrößter Hausrat-, fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer. Dank ihrer guten Kapitalausstattung ist die DEVK finanzstark, was die "A+"-Ratings der Agenturen Fitch und Standard & Poor's jeweils mit stabilem Ausblick bestätigen.Pressekontakt:DEVK VersicherungenMaschamay PoßekelRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1802E-Mail: maschamay.possekel@devk.deOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36522/6351191