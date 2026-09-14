Bremen (ots) -Was Arbeitgebende an Benefits anbieten, kommt häufig nicht bei den Mitarbeitenden an. Das zeigt die neue Great Employee Benefits Studie 2026, die Epassi heute veröffentlicht.Deutsche Unternehmen wollen weiter in ihre Mitarbeitenden investieren: 64 % der Arbeitgebenden planen, ihre Budgets für Mitarbeitenden-Benefits 2027 zu erhöhen. Doch mehr Geld bedeutet nicht automatisch mehr Wirkung. Denn: Mehr als jeder dritte Beschäftigte hat im vergangenen Jahr nicht alle Benefits genutzt, die ihm zur Verfügung standen. Das zeigt die neue Great Employee Benefits Studie 2026 (GEBS) des Employer-Benefit-Anbieters Epassi.Der häufigste Grund für die Nichtnutzung verdeutlicht das Problem: Über die Hälfte der Beschäftigten (54 %) behaupten, dass die Angebote nicht zu ihren persönlichen Interessen passen. Arbeitgebende müssen sich nicht nur fragen, wie viel sie in Benefits investieren, sondern ob die Angebote im Alltag ihrer Mitarbeitenden tatsächlich ankommen.Mehr Angebot bedeutet nicht automatisch mehr WirkungWie groß die Lücke zwischen Angebot und tatsächlichem Bedarf sein kann, zeigt der Blick auf einzelne Benefit-Kategorien. So wünschen sich 43 % der Mitarbeitenden Angebote im Bereich körperliche Wellness, etwa Massage oder Physiotherapie. Tatsächlich erhält diese bislang nur etwa 1 von 6 (16 %)."Natürlich können Unternehmen immer mehr Benefits anbieten und immer mehr Geld dafür ausgeben. Doch es bringt wenig, wenn die Mitarbeitenden sie nicht nutzen. Jeder Mensch ist anders: Der eine geht gerne ins Fitnessstudio, der andere findet Ausgleich auf andere Weise. Angebote sollten so einfach und flexibel sein, dass möglichst viele etwas finden, das zu ihrem Alltag passt. Dann entsteht auch ein echter Mehrwert für das Unternehmen" - Roland Reinheimer, CEO Epassi DeutschlandNutzung macht den UnterschiedWie viel Potenzial darin steckt, zeigt die GEBS am Beispiel von Fitness-Benefits. Unter den Nutzenden sagen 87 %, dass sie dadurch körperlich aktiver werden; 63 % fühlen sich weniger krank. Fitness-Benefits gehören zugleich zu den Angeboten mit der besten Übereinstimmung zwischen Nachfrage und Verfügbarkeit in Deutschland.Die Zahlen zeigen auch eines: Entscheidend ist nicht, wie lang die Liste der verfügbaren Benefits ist. Gute Angebote müssen zu unterschiedlichen Menschen und Lebensrealitäten passen und so einfach sein, dass sie tatsächlich genutzt werden.Epassi setzt auf Relevanz statt EinheitslösungGenau hier setzt Epassi an. Der europäische Anbieter für Mitarbeitenden-Benefits will Angebote so gestalten, dass sie unterschiedliche Bedürfnisse abdecken und trotzdem einfach über eine gemeinsame Plattform nutzbar und verwaltbar bleiben. Der Grundgedanke: Nicht die Mitarbeitenden müssen sich dem Benefit anpassen. Der Benefit muss zu ihrem Leben passen.Den Auftakt in Deutschland macht Epassi Sports. Das Angebot verbindet ein großes Netzwerk aus Sport- und Wellbeingangeboten mit Activity Rewards, bei denen auch Bewegung im Alltag wie Joggen, Radfahren und Spazieren finanziell belohnt wird. Damit schafft Epassi Deutschland unterschiedliche Zugänge zum gleichen Ziel: mehr Mitarbeitende tatsächlich zu erreichen und zur Nutzung zu motivieren. Perspektivisch wird das Angebot in Deutschland um weitere Benefit-Kategorien erweitert.Über die Great Employee Benefits Study 2026Die Great Employee Benefits Studie 2026 wurde zum vierten Mal durchgeführt. Sie wurde von Forschenden der Aalto-Universität in Finnland konzipiert und von Pole Star Advisory in Zusammenarbeit mit Epassi umgesetzt. Untersucht wurden die Perspektiven von Mitarbeitenden und Arbeitgebenden in 8 europäischen Märkten. Für Deutschland wurden 1.000 Mitarbeitende und 381 Arbeitgebende befragt.Die vollständige GEBS 2026 können Sie hier herunterladen: GEBS 2026 (https://content.epassi.de/b2b-gebs2026-oth)Über Epassi DeutschlandEpassi ist ein europäischer Anbieter von Sport- und Wellbeing-Benefits. In Deutschland führt das Unternehmen die Aktivitäten von Hansefit unter der Marke Epassi weiter. Mit Epassi Sports bietet das Unternehmen eine Firmenfitness-Lösung, die klassische Sport- und Wellbeing-Angebote mit Bewegung im Alltag verbindet. Das Portfolio in Deutschland wächst perspektivisch um weitere Benefit-Kategorien. Epassi richtet sich an Unternehmen, Mitarbeitende sowie Sport- und Wellbeing-Partner. Weitere Informationen unter epassi.de.Pressekontakt:PR-Agentur EdelmanEpassiDeutschland@edelman.comOriginal-Content von: Epassi Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183204/6351190