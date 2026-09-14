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CubeDoc SE auf Europas Apotheken-Leitmesse expopharm



14.09.2026 / 09:40 CET/CEST

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CubeDoc SE auf Europas Apotheken-Leitmesse expopharm Köln, 14. September 2026 - Die CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) positioniert sich mit ihrer digitalen medizinischen Infrastruktur der nächsten Generation nun auch bei Apotheken. Vom 15. bis 17. September 2026 wird CubeDoc mit einem Messestand auf der expopharm in München vertreten sein. Das Unternehmen wird seinen CubeDoc-Gesundheitswürfel mit einer auf die Anforderungen von Apotheken zugeschnittenen Spezifizierung präsentieren und veranschaulichen, wie Diagnostik, KI-gestützte medizinische Voranalyse und Live-Konsultation in einem Apotheken-Cube funktionieren. CubeDoc wird das Fachpublikum der expopharm zudem im Rahmen von Präsentationen zu neuen Geschäftsmodellen und Wirtschaftlichkeit darüber informieren, wie die CubeDoc-Gesundheitswürfel die Telemedizin in die Apotheken bringen. Die CubeDoc-Gesundheitswürfel eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Gesundheitseinrichtungen und eröffnen auch für Apotheken insbesondere seit Juli 2026 im Rahmen der assistierten Telemedizin neue Möglichkeiten, ihren Kunden eine medizinische und digitale Gesundheitsversorgung anzubieten. Die Präsenz auf der expopharm ist Teil der Expansionsstrategie von CubeDoc und soll die Pharma- und Apothekenbranche neben Senioren- und Pflegeeinrichtungen als weiteren Wachstumsmarkt für die CubeDoc-Gesundheitswürfel erschließen. Hubertus Seidler, CEO der CubeDoc SE: "Mit unseren innovativen CubeDoc-Gesundheitswürfeln bringen wir die Telemedizin nicht nur in Senioreneinrichtungen und Gesundheitszentren, sondern auch in Apotheken. Unser Konzept eignet sich bestens für Apotheken, deshalb freuen wir uns, in diesem Jahr auf der expopharm präsent zu sein." Die expopharm gilt als Leitmesse für den Apothekenmarkt, bei der zukunftsorientierte Ideen, Fachvorträge und der Austausch zwischen Entscheidern der Branche im Fokus stehen. Auf der Messe mit mehr als 25.000 Fachbesuchern jährlich sind neben bedeutenden Unternehmen aus dem Apotheken-Umfeld auch Healthcare Professionals sowie Marketing- und Pharma-Experten vertreten. Presse und Investor Relations CubeDoc SE edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

E-Mail: CubeDoc@edicto.de



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