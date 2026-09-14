Zahlreiche Menschen haben noch ein altes Smartphone herumliegen. Doch tatsächlich könnte es sich jetzt lohnen, die Geräte zu entstauben und den Verkaufspreis zu überprüfen. Warum das so ist. Wer ein neues Smartphone kauft, packt das alte Gerät oftmals einfach nur in die nächstbeste Schublade. Schließlich braucht es ja ein Backup, falls das neue Smartphone plötzlich den Geist aufgeben sollte. Doch dadurch sammeln sich über die Jahre immer mehr Smartphones ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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