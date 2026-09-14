München (ots) -Die fünfte Staffel von "Babylon Berlin" spielt in den letzten Tagen vor Hitlers Machtergreifung. Doch was geschah 1933 tatsächlich in Berlin? Wie schnell wurde aus einer Demokratie eine Diktatur?"Babylon Berlin - Die Doku" blickt hinter die historische Kulisse der Erfolgsserie und erzählt anhand der Schicksale von sieben Menschen von den ersten Wochen des NS-Regimes - und zieht dabei Parallelen zur politischen Situation heute.Berlin 1933: Wie eine Demokratie zerfälltIn nur wenigen Wochen zerstören die Nationalsozialisten die erste deutsche Demokratie, die Weimarer Republik. Die demokratischen Institutionen werden ausgeschaltet, politische Gegner verfolgt, Recht und Gesetz ausgehebelt - die historische Kulisse für die fünfte Staffel der Kult-Serie "Babylon Berlin". Die Doku zur Serie beleuchtet diese ersten Wochen des NS-Regimes anhand der Schicksale von sieben Menschen und zieht Parallelen zur politischen Situation heute. Während manche wie die Journalistin Gabriele Tergit und der Kommunistenführer Ernst Thälmann schnell zu Opfern des NS-Terrors werden, treiben andere wie der Finanzfachmann Hjalmar Schacht den Aufbau der Diktatur voran und machen Karriere.Mit nachkoloriertem Archivmaterial und aufwändigen Animationen erweckt die Dokumentation das damalige Berlin zum Leben.Eine Produktion des SWR. Ein Film von Christian Jakob. Redaktion: Ilka aus der Mark, Mark WillockMehr als eine Doku: "Babylon Berlin" wird zum Lernangebotplanet schule, die Lernplattform der ARD, bereitet zentrale Themen aus "Babylon Berlin - Die Doku" für den Unterricht auf. Drei rund zwölfminütige Videoclips beleuchten die Machtübernahme der Nationalsozialisten, Propaganda und Gleichschaltung sowie den Aufbau der NS-Diktatur. Ergänzende Lernmaterialien unterstützen Schülerinnen und Schüler dabei, die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen von 1933 einzuordnen. Das Angebot ist ab 30. September online auf planet-schule.de verfügbar."Babylon Berlin - Die Doku" ab sofort in der ARD Mediathek und am 21. September 2026 um 22:50 Uhr im Ersten zu sehen.Noch mehr "Babylon Berlin"Die Doku ist Teil eines umfangreichen Angebots rund um die finale Staffel von "Babylon Berlin": Neben der fünften Staffel in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/babylon-berlin/folge-1-staffel-5-oder-babylon-berlin-s05-e01/ard/Y3JpZDovL2FyZC5kZS9wbGFuQVJEX2I3NWI0M2E1LTUyNTgtNDczMi1hZmUxLTAzYTkzYzNhNDg2MF9nYW56ZVNlbmR1bmc) und am 19. September zur Primetime im Ersten gibt es mit dem Hörspiel "Haus Vaterland"eine eigenständige Geschichte aus der Romanwelt von Volker Kutscher. Das Adventure Game "Eine Nacht im Moka Efti - Eine Babylon Berlin Story" führt mit der Gerichtsreporterin Gabriele Miersch in eine neue Geschichte rund um den legendären Berliner Club. Ein exklusives Making-of in der ARD Mediathek gewährt zudem Einblicke hinter die Kulissen der Erfolgsserie.Pressekontakt:ARD-Programmdirektion, Pressesprecherin Tabea WernerTel.: 089 / 558944-867, E-Mail: Tabea.Werner@ard.deSWR Presse und PR, Annette GilcherTel.: 07221/929240-16, E-Mail: annette.gilcher@swr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6351214