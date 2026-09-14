Freiburg (ots) -Nach der verheerenden Flutkatastrophe in Nepal intensiviert Caritas international die Unterstützung für die betroffene Bevölkerung und stellt eine Million Euro für Hilfen bereit. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen, allen voran mit der Caritas Nepal, konzentriert sich Caritas international momentan auf die Verteilung von Lebensmitteln und lebensnotwendigen Gütern in Aufnahmezentren. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Unterstützung traumatisierter Kinder."Vor allem Kinder brauchen nach einer solchen Katastrophe mehr als Nahrung und ein Dach über dem Kopf. Sie brauchen Schutz, verlässliche Bezugspersonen und Räume, in denen sie wieder ein Gefühl von Sicherheit entwickeln können", sagt Angela Gärtner, Nepal-Referentin von Caritas international.In Aufnahmezentren und Notunterkünften betreut die Caritas Kinder und Jugendliche mit psychologische Unterstützungsangebote, unter anderem mit Kunsttherapie. "Das Erleben der Katastrophe und der Verlust von Eltern oder anderen Angehörigen kann zu Angst- und Panikattacken bei den Kindern führen", sagt Angela Gärtner und ergänzt: "In überfüllten Aufnahmezentren, in denen Erwachsene und Kinder auf engem Raum zusammenleben, müssen vor allem unbegleitete Kinder und Jugendliche vor möglichen Übergriffen geschützt werden."Während Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs weiterhin dringend benötigt werden, bereitet sich die Caritas auf den bevorstehenden Winter vor. Die Temperaturen in den betroffenen Regionen sinken, "Familien, die alles verloren haben, brauchen jetzt schnell sichere Unterkünfte, warme Kleidung und eine verlässliche Versorgung für die kommenden Monate", sagt Angela Gärtner.Angesichts der rund 90.000 Menschen, die von der Flutkatastrophe betroffen sind, werden die Helfenden vor Ort einen langen Atem benötigen. Caritas international plant bereits jetzt in einem Zeitrahmen von vier Jahren und hat dafür in einem ersten Schritt eine Million Euro für Hilfen bereitgestellt. "Schwerpunkte unsere Unterstützung für die betroffenen Familien werden mittelfristig der Wiederaufbau von Wohnraum, die Schaffung von Erwerbsgrundlagen, Bildung und Gesundheit sein. Ziel ist es, insbesondere vulnerable Bevölkerungsschichten langfristig zu stärken und besser auf künftige Katastrophen vorzubereiten."Angela Gärtner, Nepal-Referentin von Caritas international steht für Interviews zur Verfügung.Caritas international ruft dringend zu Spenden für die Betroffenen der Sturzflut in Nepal auf. Stichwort: Nepal. (https://www.caritas-international.de/spenden/online/formularxcampaignid:23777)Deutscher Caritasverband e.V.Bank für Sozialwirtschaft KarlsruheIBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02BIC: BFSWDE33XXXwww.caritas-international.deCaritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Oliver Müller (verantwortlich -292), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/6351211