Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 14.09.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 29.217 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Mittag hin aufwärtsschieben, schwenkte dann bis zum Nachmittag in eine Seitwärtsbox. Es stellte sich am Nachmittag dann eine höhere Vola ein. Es gelang dem Nasdaq zwar bis in den Bereich der 29.480 Punkte zu laufen, er kam hier aber nicht weiter. Im weiteren Handelsverlauf am Abend gaben die Notierungen wieder nach. Der Index setzte im Zuge dessen bis unter die 29.400 Punkte zurück und formatierte unter dieser Marke den Tagesschluss.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Bärisches Gesamtbild durch Gap Down: Nach einem Eröffnungslauf unter die gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) sowohl im 1-Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart hat sich das Chartbild spürbar eingetrübt.

Nach einem Eröffnungslauf unter die gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) sowohl im 1-Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart hat sich das Chartbild spürbar eingetrübt. Markanter Verkaufsdruck wahrscheinlicher: Das Bear-Szenario wird aktuell mit 55 - Wahrscheinlichkeit gewichtet. Bei Bruch der Marke von 29.018 Punkten drohen Abgaben in Richtung 28.893 und tiefer bis 28.725 Punkte.

Das Bear-Szenario wird aktuell mit 55 - Wahrscheinlichkeit gewichtet. Bei Bruch der Marke von 29.018 Punkten drohen Abgaben in Richtung 28.893 und tiefer bis 28.725 Punkte. Erholungschancen stark gedeckelt: Für nachhaltige Kursgewinne fehlt dem Markt die nötige Dynamik. Potenzielle Erholungen dürften bereits im dicht gestaffelten Widerstandsbereich um 29.230 bis 29.365 Punkte versiegen.

Der Nasdaq 100 aktuell zeigt zu Wochenbeginn ein angeschlagenes Chartbild. Am Freitagmorgen notierte der Index bei 29.217 Punkten. Bis zum Mittag schob sich die Notierung aufwärts, ging am Nachmittag in eine Seitwärtsrange über und zeigte im späteren Handelsverlauf erhöhte Volatilität. Zwar gelang ein Vorstoß bis in den Bereich von 29.480 Punkten, dort fehlte jedoch der nötige Schwung. Im abendlichen Verlauf gaben die Kurse wieder nach: Der Index fiel unter die Marke von 29.400 Punkten und schloss unter diesem Niveau.

Handelsdaten - Rückblick (Vortagesvergleich)

Kennzahl 10.09. (Ist) 11.09. (Prognose) 11.09. (Ist) Range 11.09. Tageshoch (TH) 29.475 29.517 29.480 - Tagestief (TT) 29.027 29.124 29.196 - Tagesschluss 29.119 - 29.382 - Range (Punkte) 448 - 421 08:00 - 22:00 Uhr

Chartcheck: Technische Betrachtung - Nasdaq 100 Prognose

1. Stundenchart (1h) - Eintrübung durch Gap Down

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.09.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Index startete am Freitagmorgen oberhalb der SMA20 (aktuell bei 29.231 Punkten). Im Tagesverlauf schob sich der Nasdaq 100 an die SMA50 (aktuell bei 29.230 Punkten) herangeführt, prallte dort zunächst ab und durchbrach die Marke erst am Nachmittag. Im weiteren Verlauf stieg der Kurs über die SMA200 (aktuell bei 29.351 Punkten), wo auch der Tagesschluss formatiert wurde....

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