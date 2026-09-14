DAX Prognose für Montag, 14.09.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 25.439 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Nachdem sich der Index bereits im Rahmen der Frühhandels etwas erholen konnte, setzte sich diese Erholung am Vormittag weiter fort. Bis zum frühen Nachmittag konnte sich der DAX bis in den Bereich der 25.570 Punkte schieben. Nach einem dynamischen Rücksetzer am Nachmittag ging es an und über die 25.600 Punkte-Marke, über die sich der Index allerdings nicht halten konnte. Zum Wochenschluss wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 25.571 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Neutraler Stunden-Chart (1h): Der DAX hat seine Erholung von der SMA50 (25.477 Punkte) vorerst wieder abgegeben; erst ein Ausbruch über die SMA20 (25.533 Punkte) macht den Weg frei in Richtung der SMA200 bei 25.796 Punkten.

Der DAX hat seine Erholung von der SMA50 (25.477 Punkte) vorerst wieder abgegeben; erst ein Ausbruch über die SMA20 (25.533 Punkte) macht den Weg frei in Richtung der SMA200 bei 25.796 Punkten. Bärischer übergeordneter Trend (4h): Im 4H-Chart dominiert das bärische Bild, da der Kontakt zu den wichtigen Durchschnittslinien verloren ging. Ein Rutsch unter die SMA50 droht den Index in Richtung 25.390/75 bzw. 25.305/290 Punkte zu drücken.

Im 4H-Chart dominiert das bärische Bild, da der Kontakt zu den wichtigen Durchschnittslinien verloren ging. Ein Rutsch unter die SMA50 droht den Index in Richtung 25.390/75 bzw. 25.305/290 Punkte zu drücken. Tagesausblick - Sentiment: Für den heutigen Handel wird ein leicht bullisches Szenario (55 - Wahrscheinlichkeit, Erwartungs-Range 25.587/660 bis 25.433/325 Punkte) erwartet, während der Fear - Greed Index mit 33 Punkten ("Fear") ein volatiles Marktumfeld anzeigt.

Unsere Tageseinschätzung für Montag, den 14.09.2026: Der DAX aktuell zeigt sich nach den letzten Entwicklungen im Wochenschluss spürbar dynamisch. Der Index ist am Freitagmorgen bei 25.439 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Nachdem sich der Index bereits im Rahmen des Frühhandels etwas erholen konnte, setzte sich diese Erholung am Vormittag weiter fort. Bis zum frühen Nachmittag konnte sich der DAX bis in den Bereich der 25.570 Punkte schieben. Nach einem dynamischen Rücksetzer am Nachmittag ging es an und über die 25.600-Punkte-Marke, über der sich der Index allerdings nicht halten konnte. Zum Wochenschluss wurde ein Xetra-Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging schließlich bei 25.571 Punkten aus dem Tages- und Wochenhandel.

Per Xetra-Schluss notierten am Freitag (11.09.2026) 29 Aktien im Plus, 11 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Gewinnerliste: Die Spitze führte die Infineon-Aktie an, die sich um 5,44 Prozent verteuerte. Siemens gewann 2,60 Prozent, Deutsche Telekom legte um 2,55 Prozent zu.

Die Spitze führte die Infineon-Aktie an, die sich um 5,44 Prozent verteuerte. Siemens gewann 2,60 Prozent, Deutsche Telekom legte um 2,55 Prozent zu. Verliererliste: Das Ende der Tabelle belegte BASF mit einem Abschlag von 2,41 Prozent, Rheinmetall gab um 2,20 Prozent nach, Henkel verbilligte sich um 1,66 Prozent.

DAX aktuell: Kennzahlen und Tagesvergleich

Kennzahl 11.09. (Erwartet*) 11.09. (Ist*) Range 11.09. 10.09. Tageshoch (TH) 25.603 25.603 25.634 25.618 Tagestief (TT) 25.410 25.410 25.364 25.302 Xetra Schluss 25.569 - - 25.361 Tagesschluss 25.571 - - 25.336 Range (Punkte)* 193 - - 316

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