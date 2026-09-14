Straßburg/Berlin (ots) -Vorschau: Plenartagung vom 14. bis 17. SeptemberDas Europäische Parlament tagt vom 14. bis 17. September im Plenum in Straßburg. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die unten folgenden Themen.Die laufend aktualisierte Tagesordnung finden Sie unter diesem Link (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-10-2026-09-14-SYN_DE.html). Die Plenartagung können Sie im Livestreamim Originalton oder mit Simultanverdolmetschung verfolgen.Debatte zur Lage der Europäischen Union: Am Mittwoch ab 9:00 Uhr werden Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Abgeordneten des Europäischen Parlaments über die Lage der Europäischen Union (SOTEU) im Jahr 2026 debattieren. Der kanadische Premierminister Mark Carney wird als Ehrengast anwesend sein. Am Dienstagnachmittag findet im Raum WEISS S2.2 von 15:30 bis 18:30 Uhr ein Reihe von Pressebriefings mit führenden Europaabgeordneten statt, bei der die Erwartungen des Parlaments an die SOTEU-Debatte erörtert werden. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-09-14/0/die-lage-der-europaischen-union-debatte-mit-ursula-von-der-leyen).Debatte: Mi., 16.09., 09:00-12:20 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260916-0900-PLENARY).Pressebriefings: "What does Parliament expect from SOTEU?" Di., 15.09., 15:30-18:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-briefings-what-does-parliament-expect-from-soteu_20260915-1530-SPECIAL-OTHER).Schutz der europäischen Demokratie: Am Dienstag werden die Abgeordneten über Empfehlungen beraten und abstimmen, mit denen die Widerstandsfähigkeit der EU gegenüber ausländischer Einmischung und anderen Bedrohungen in einem zunehmend feindseligen globalen Umfeld gestärkt werden soll. Im Anschluss an die Abstimmung findet eine Pressekonferenz mit EP-Präsidentin Roberta Metsola, dem Berichterstatter und der Vorsitzenden des Sonderausschusses für den Europäischen Schutzschild für die Demokratie statt. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-09-14/1/schutz-der-europaischen-demokratie).Debatte: Di., 15.09., 10:30-11:50 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260915-0900-PLENARY).PK: Di., 15.09., 13:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/press-conference-by-roberta-metsola-ep-president-tomas-tobe-epp-se-rapporteur-and-nathalie-loiseau-r_20260915-1330-SPECIAL-PRESSER).Mark Carney/Feierliche Sitzung: Der kanadische Premierminister Mark Carney wird am Donnerstag um 11:30 Uhr vor dem Plenum sprechen und sich zu den Beziehungen zwischen der EU und Kanada in Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen äußern. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-09-14/2/kanadas-premierminister-spricht-vor-dem-parlament).Feierliche Sitzung: Do., 17.09., 11:30-12:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260917-0900-PLENARY).Russlands hybride Angriffe: Am Dienstag werden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas über die jüngste Eskalation der hybriden Angriffe Russlands gegen Mitgliedstaaten sowie darüber beraten, wie die territoriale Integrität der EU und kritische Sicherheits- und Verteidigungsinfrastrukturen geschützt werden können. Am Mittwoch findet eine Abstimmung über eine Entschließung zur hybriden Kriegsführung statt. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-09-14/4/hybride-kriegsfuhrung-schutz-des-eu-territoriums-und-der-infrastruktur).Debatte: Di., 15.09., 16:00-17:15 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260915-0900-PLENARY).EU-Hilfe für die Ukraine: In einer Debatte am Mittwochnachmittag wollen die Abgeordneten den Rat und die Kommission dazu auffordern, der Ukraine mehr Unterstützung zukommen zu lassen. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/plenary-news/2026-09-14/5/the-need-for-increased-eu-aid-for-ukraine).Debatte: Mi., 16.09., 16:30-18:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260916-0900-PLENARY).Verteidigungsbereitschaft: Am Mittwoch wird das Parlament die abschließenden Abstimmungen über Rechtsvorschriften durchführen, die darauf abzielen, Verteidigungsinvestitionen zu beschleunigen und die Reaktionsfähigkeit der EU auf sicherheitspolitische Herausforderungen zu verbessern. Die Debatte findet am Dienstag statt. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-09-14/3/starkung-der-verteidigungsbereitschaft-europas).Debatte: Di., 15.09., 17:15-19:15 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260915-0900-PLENARY).Abstimmung: Mi., 16.09., 12:30-13:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260916-0900-PLENARY).Eskalation im Nahen Osten: Am Dienstagnachmittag werden die Abgeordneten und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas über die jüngsten Kampfhandlungen im Nahen Osten debattieren. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-09-14/5/eskalation-im-nahen-osten).Debatte: Di., 15.09., 19:15-20:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260915-0900-PLENARY).Hitzewellen und Waldbrände: Am Dienstag werden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die Kommission und die irische Ratspräsidentschaft eine Bilanz der Lehren ziehen, die aus der Rekordzahl extremer Klimaereignisse im Sommer 2026 gezogen wurden. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-09-14/7/hitzewellen-und-waldbrande-europas-krisenvorsorge).Debatte: Di., 15.09., 09:00-10:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260915-0900-PLENARY).Lage in Ceuta: Am Dienstag werden die Abgeordneten gemeinsam mit der irischen Ratspräsidentschaft und der Kommission die jüngsten hybriden Angriffe und die Instrumentalisierung von Migranten in Ceuta sowie die Notwendigkeit einer koordinierten Reaktion zum Schutz der EU-Außengrenzen erörtern. Am Donnerstag wird über eine Entschließung abgestimmt. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-09-14/6/ceuta-und-der-schutz-der-eu-aussengrenzen).Debatte: Di., 15.09., 13:00-14:45 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260915-0900-PLENARY).Abstimmung: Do., 17.09., 12:00-14:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260917-0900-PLENARY).Auswirkungen sozialer Medien auf junge Menschen: Am Donnerstag wollen die Abgeordneten die Social-Media-Plattformen auffordern, ihre schädlichsten, süchtig machenden Praktiken zu stoppen und die Auswirkungen des sogenannten "persuasive design" zu mindern. Am Dienstag findet eine Pressekonferenz statt. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-09-14/9/auswirkungen-sozialer-medien-auf-kinder-und-jugendliche).Abstimmung: Do., 17.09., 12:00-14:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260917-0900-PLENARY).PK: Di., 15.09., 15:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/press-conference-by-sandro-ruotolo-s-d-it-rapporteur-on-impact-of-social-media-and-online-environmen_20260915-1500-SPECIAL-PRESSER).Terminkalender der Präsidentin: Am Montag trifft Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in Brüssel den slowenischen Ministerpräsidenten Janez Jansa. Am Mittwoch wird sie die Debatte zur Lage der Europäischen Union im Plenum leiten. Am Donnerstag wird sie den kanadischen Premierminister Mark Carney empfangen und dessen offizielle Ansprache vor dem Plenum leiten.Last-Minute-Briefing zur PlenartagungDer Sprecherdienst des Parlaments präsentiert die Themen der Plenartagung.Mo., 14.09., 16:30-17:00 Uhr, Daphne-Caruana-Galizia-Pressekonferenzraum: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/last-minute-session-briefing_20260914-1630-SPECIAL-PRESSER).Laufend aktualisierte Liste aller Livestreams, inklusive weiterer Pressekonferenzen, sobald diese festgelegt wurden.Weitere Informationen:Die Woche im Überblick (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda)Aktuelle Pressemitteilungen (https://www.europarl.europa.eu/news/de)Tagesordnung (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-10-2026-09-14-SYN_DE.html)Webstreams im Überblick (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming)Pressekontakt:Philipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)170 801 8603philipp.bauer@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.euThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)171 388 47 75thilo.kunzemann@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.euOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106967/6351222