Computer Vision AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Computer Vision AG eröffnet dritte Finanzierungsrunde für internationale Expansion von Emeralgo



14.09.2026 / 10:00 CET/CEST





Zur Veröffentlichung in der Schweiz - dies ist eine eingeschränkte Mitteilung und darf nicht an Personen weitergeleitet werden, an die eine Weitergabe dieser Mitteilung unzulässig ist. Nicht zur Veröffentlichung, Publikation oder Verbreitung, weder ganz noch teilweise, direkt oder indirekt, in den vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien oder in einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung, Publikation oder Verbreitung rechtswidrig wäre. Computer Vision AG eröffnet dritte Finanzierungsrunde für internationale Expansion von Emeralgo Schweizer MedTech-Unternehmen bereitet Markteinführung seiner medizinischen KI-Plattform in Nordamerika und weiteren Zielmärkten vor Wallisellen, 14. September 2026 - Die Computer Vision AG eröffnet ihre dritte Finanzierungsrunde. Mit dem zusätzlichen Kapital will das Schweizer MedTech-Unternehmen die internationale Markteinführung und kommerzielle Skalierung seiner KI-basierten Plattform Emeralgo vorantreiben. Für die erste Anwendung von Emeralgo verfügt die Computer Vision AG über eine FDA-510(k)-Clearance. Damit konzentriert sich das Unternehmen auf den Aufbau seiner kommerziellen Aktivitäten in Nordamerika und weiteren ausgewählten internationalen Zielmärkten. Parallel wurde die Computer Vision AG in das Coachingprogramm von Innosuisse aufgenommen. Das Programm unterstützt das Unternehmen bei Fragen der Unternehmensentwicklung, internationalen Positionierung und kommerziellen Skalierung. Bei der internationalen Markterschliessung wird die Computer Vision AG zudem durch Switzerland Global Enterprise (S-GE), die offizielle Schweizer Organisation für Exportförderung und Standortpromotion, begleitet. Im Fokus stehen der Zugang zu Marktkenntnissen, relevanten Netzwerken und geeigneten Aktivitäten in den definierten Zielmärkten. In der abgeschlossenen zweiten Finanzierungsrunde hatte die Computer Vision AG 183'812 Aktien zu einem Preis von CHF 3.00 pro Aktie platziert. Der Nettoerlös aus den ersten beiden Finanzierungsrunden von rund CHF 1.2 Mio. dient der weiteren internationalen Markterschliessung der Plattform Emeralgo in den USA und Europa. Die dritte Platzierungsfrist startet am 14. September 2026 und läuft bis am 30. September 2026, 23.59 Uhr. Es werden bis zu 6'782'335 Aktien angeboten. Der Platzierungspreis beträgt wiederum CHF 3.00 pro Aktie. «Mit der dritten Finanzierungsrunde schaffen wir die Grundlage, um Emeralgo in ausgewählten internationalen Märkten kommerziell zu etablieren», sagt René Balzano, CEO der Computer Vision AG. «Das Coaching von Innosuisse und die Unterstützung durch S-GE ergänzen unsere technologischen und regulatorischen Fortschritte um wichtige unternehmerische und marktbezogene Expertise.» Die Finanzierungsrunde richtet sich an bestehende und neue Investorinnen und Investoren. Das Kapital soll insbesondere für die internationale Markterschliessung, den Ausbau der kommerziellen Aktivitäten und die weitere Skalierung von Emeralgo eingesetzt werden. Über die Computer Vision AG



Die Computer Vision AG ist ein Schweizer Anbieter von KI-basierter medizinischer Bildanalyse mit Sitz in Wallisellen (ZH). Das Unternehmen entwickelt spezialisierte Softwarelösungen zur automatisierten Interpretation orthopädischer MRT-Scans. Mit der Plattform Emeralgo verfolgt das Unternehmen das Ziel, die Radiologie durch skalierbare, präzise und wirtschaftliche KI-Technologie nachhaltig zu transformieren. Computer Vision AG | AI-Powered Radiology Reporting Emeralgo optimiert die radiologische Befundung durch automatische Bildanalyse, nahtlose Workflow-Integration und mehr Effizienz im Klinikalltag. Investorenkontakt Lidija Matosevic Chief Financial Officer (CFO) Computer Vision AG Zwicky-Platz 1, 8304 Wallisellen, Schweiz E-Mail: ir@computervision.swiss Telefon: +41 79 599 10 25 Wertpapierrechtlicher Disclaimer Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, zur Zeichnung oder zum Verkauf von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten der Computer Vision AG dar. Ebenso stellen sie keine Empfehlung oder Einladung dar, eine Investitionsentscheidung zu treffen oder eine Transaktion einzugehen. Diese Medienmitteilung ist weder ein Prospekt oder eine ähnliche Mitteilung im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes noch ein Prospekt gemäss irgendeinem anderen anwendbaren Gesetz. Die in dieser Medienmitteilung veröffentlichten Informationen dürfen in keiner Rechtsordnung verbreitet oder verwendet werden, in der dies gegen geltendes Recht verstossen würde. Dies gilt insbesondere für die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Japan, Kanada und Australien. Die Aktien der Computer Vision AG wurden und werden ausserhalb der Schweiz in keiner Jurisdiktion registriert oder öffentlich angeboten. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf heutigen Ansichten und Annahmen. Die Computer Vision AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Haftungsausschluss und Anlageentscheid Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen keinen Ersatz für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder sonstige Beratung dar. Potenzielle Investoren werden aufgefordert, vor einer Investitionsentscheidung ihre eigenen Berater zu konsultieren. Diese Medienmitteilung stellt Werbung im Sinne von Artikel 68 des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes dar. Solche Werbungen sind Mitteilungen an Anleger mit dem Ziel, deren Aufmerksamkeit auf Finanzinstrumente zu lenken. Anlageentscheidungen in Bezug auf Wertpapiere dürfen nicht auf Grundlage dieser Werbung getroffen werden. Eine Investitionsentscheidung darf ausschliesslich auf Grundlage des jeweils gültigen und gemäss schweizerischem Recht veröffentlichten Prospekts getroffen werden. Der Prospektnachtrag Nr. 3, einschliesslich Prospekt vom 10. April 2026, wird voraussichtlich ab 11. September 2026 bei der Computer Vision AG oder auf der Website der Computer Vision AG, https://www.computervision.swiss, für Personen mit Wohnsitz und Aufenthaltsort in der Schweiz verfügbar sein.



Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News