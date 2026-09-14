L1VE wird "Official Immersive Media Partner" von ATP Media und erhält für drei Jahre die weltweiten immersiven Live-Rechte an neun ATP Masters 1000-Turnieren, den Nitto ATP Finals sowie ATP-500- und ATP-250-Turnieren.

L1VE macht die ATP Tour ab Oktober 2026 weltweit erstmals immersiv erlebbar. Den Auftakt macht das Rolex Shanghai Masters. Die von L1VE entwickelte Technologie ermöglicht es Fans, die Matches über gängige immersive Headsets zu erleben, als wären sie selbst in der Arena, gemeinsam mit Freunden und Fans aus aller Welt.

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Die Vereinbarung läuft vom 1. Oktober 2026 bis zum 31. Dezember 2028. In der Saison 2026 startet L1VE mit drei ATP-Masters-1000-Turnieren; ab 2027 wird das immersive Angebot auf den vollständigen Umfang der Vereinbarung ausgeweitet. Neben den Live-Übertragungen umfasst die Vereinbarung auch Highlights und Wiederholungen.

David Morgenbesser, Chief Commercial Officer, L1VE:

"Mit der weltweiten Lizenzierung der ATP Tour über drei Jahre wird erstmals eine eigenständige Rechteklasse kommerzialisiert, die neben Broadcast und Streaming steht und die bestehenden Erlösmodelle ergänzt, ohne sie anzutasten. Sie eröffnet dem Sport zwei zusätzliche Erlösquellen: Ticketing und Sponsoring. Und sie schafft für Partner eine Nähe zu den Fans, die bislang in dieser Form nicht buchbar war."

Die immersiven Live-Übertragungen entstehen in 360°-3D mit einer Auflösung von bis zu 14K und Spatial Sound. Zum Einsatz kommen eine niedrige und eine erhöhte Position hinter der Grundlinie, ein Coaching-Pod sowie ein Platz mit weitem Blick über die gesamte Arena. Die speziell für das immersive Erlebnis entwickelten Plätze vermitteln Fans das Gefühl, selbst am Court und mitten in der Arena zu sein, anstatt das Match nur aus der Distanz zu verfolgen.

Tom Bullock, Chief Operating Officer, ATP Media:

"Immersive Media eröffnet unserem Publikum eine völlig neue Möglichkeit, unsere Turniere zu erleben. Die Zusammenarbeit mit L1VE ermöglicht es uns erstmals, die Reichweite der ATP Tour auf Fans auszuweiten, die nicht im Stadion sein können. Als Ergänzung unserer bestehenden Broadcast- und Streaming-Angeboten, statt mit ihnen zu konkurrieren, während wir die Produktionsqualität und die Integrität des Sports wahren, die unsere Partner von uns erwarten."

Fans können ihr immersives Live-Erlebnis flexibel zusammenstellen. Zur Auswahl stehen Tagestickets für alle Partien des jeweiligen Tages auf dem Centre Court sowie Turniertickets für das gesamte Turnier. Beide Ticketarten werden künftig auch als Bundle mit einem immersiven Headset zur Miete oder zum Kauf erhältlich sein. Wer bereits ein immersives Headset nutzt, wie beispielsweise Meta Quest oder Apple Vision Pro, kann direkt teilnehmen. Über ein kostenloses Konto auf www.l1ve.com können Fans ihr Ticket buchen.

Im Vorfeld der Partnerschaft kam das immersive Format von L1VE in der laufenden Saison bereits bei mehreren ATP-Turnieren zum Einsatz darunter bei den ATP-Masters-1000-Turnieren in Miami, Madrid und Rom sowie beim ATP-250-Turnier in Stuttgart. Die Übertragungen waren dabei in den regulären Turnierbetrieb integriert. Weitere Informationen zum vollständigen Spielplan sowie zum Ticketangebot und zur Buchung für die einzelnen Turniere folgen rechtzeitig vor dem Auftakt beim Rolex Shanghai Masters.

Über L1VE

Auf Basis proprietärer Technologie hat L1VE eine neue, lizenzierbare Kategorie von Medienrechten neben Broadcast und Streaming geschaffen. Mit "Social Presence" etabliert L1VE eine neue Form des immersiven Live-Erlebnisses. Fans können die größten Sport- und Musikevents erstmals so erleben, als wären sie selbst vor Ort, und diese Momente mit Freunden und Fans aus aller Welt teilen. Damit können auch Fans dabei sein, für die Entfernung, ausverkaufte Tickets, Kosten oder persönliche Umstände bisher ein Hindernis waren. L1VE hat seinen Hauptsitz in New York, USA, und weitere Standorte in Europa.

BE THERE. NOW.

www.l1ve.com

Über ATP Media

ATP Media ist der Broadcast- und Medienarm der ATP Tour und wurde 2001 unter dem Namen Tennis Properties Limited gegründet. Das Unternehmen verantwortet die zentrale Vermarktung der Medienrechte der ATP Tour sowie die Host-Broadcast-Produktion der Nitto ATP Finals, der Next Gen ATP Finals presented by PIF und der ATP Masters 1000 Turniere. Darüber hinaus produziert ATP Media den World Feed für die ATP 500 Turniere und seit Kurzem auch für die ATP 250 Turniere. ATP Media verfügt über umfassende Expertise und einzigartigen Zugang zur Full-Service-Broadcast-Produktion im professionellen Herrentennis. Das End-to-End-Angebot für internationale Broadcaster umfasst die Vermarktung von Medienrechten, plattformübergreifende Live-Produktionen, datenbasierte Insights, preisgekrönten Non-Live-, Short-Form- und Social-Media-Content, ein globales Glasfaser-Distributionsnetzwerk sowie ein marktführendes digitales Archiv. Darüber hinaus besitzt und betreibt ATP Media mit Tennis TV eine eigene führende Direct-to-Consumer-Plattform. Weitere Informationen unter www.atpmedia.tv

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L1VE Inc.: Yvonne Preusker, yvonne.preusker@l1ve.com

BerlinRosen: l1ve@orchestraco.com