In den letzten zwei Wochen ist es für die Nemetschek-Aktie wieder spürbar bergab gegangen, doch am Montagmorgen ist sie mit einem Kursplus von +3% der klare Spitzenreiter im MDAX. Was gibt dem deutschen Software-Unternehmen neuen Rückenwind und könnte er diesmal anhalten? Zwei bullische Banken Es sind zwei positive Analystenstimmen und operative Fortschritte, die der Nemetschek-Aktie neuen Rückenwind geben. Die Deutsche Bank Research bestätigte ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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