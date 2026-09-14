Die globale Erwärmung hat der Arktis bereits extrem zugesetzt. Doch das schmelzende Eis macht den Weg frei - für noch mehr Schiffe. Es wird voll in der Arktis: Fischereiboote, Öl- und Gastanker, Containerfrachter und Kreuzfahrtschiffe tuckern durch die Nordostpassage entlang der norwegischen und russischen Küste. Das schmelzende Meereis eröffnet dem zunehmenden Schiffsverkehr in der Arktis neue Wege. Wegen der günstigeren Eisbedingungen und einfacheren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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