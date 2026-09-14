Aßlar (ots) -Nach der Trennung von ihrem Partner zieht Sandy Meyer-Wölden ein ernüchterndes Fazit: Liebe allein genügt nicht, um eine Beziehung dauerhaft zu tragen. Ebenso wichtig seien emotionale Reife, gegenseitiger Respekt, Vertrauen, eine offene Kommunikation und die Bereitschaft, Verantwortung für die Partnerschaft zu übernehmen. Mit dieser Einschätzung spricht sie ein Thema an, das viele Paare kennen. Denn oft scheitern Beziehungen nicht daran, dass die Gefühle füreinander verschwunden sind.Viel häufiger sind es festgefahrene Konflikte, unterschiedliche Erwartungen oder mangelnde Kommunikation, die dazu führen, dass sich Partner immer weiter voneinander entfernen. Liebe bildet zwar das Fundament einer Partnerschaft. Ob sie jedoch langfristig Bestand hat, entscheidet sich vor allem im gemeinsamen Alltag und im Umgang miteinander. Welche Faktoren eine stabile Beziehung wirklich ausmachen und welche Warnsignale Paare frühzeitig ernst nehmen sollten, erfahren Sie in diesem Beitrag.Liebe ist der Anfang - nicht die GarantieDie Aussage von Sandy Meyer-Wölden trifft einen zentralen Punkt: Liebe ist die Basis einer Beziehung, aber sie ist nicht das, was sie dauerhaft trägt. Viele Paare erleben, dass die Gefühle füreinander noch vorhanden sind und sie sich dennoch immer weiter voneinander entfernen.Nicht selten hört man Sätze wie: "Wir lieben uns eigentlich noch, aber wir kommen einfach nicht mehr zueinander." Dahinter steckt häufig nicht der Verlust der Liebe, sondern eine schleichende Entfremdung. Verletzungen werden nicht aufgearbeitet, Konflikte bleiben ungelöst und Bedürfnisse werden über lange Zeit nicht wahrgenommen. So geht nach und nach das Gefühl von Nähe und Verbundenheit verloren.Warum emotionale Sicherheit so wichtig istAus bindungsorientierter Sicht ist Liebe weniger ein dauerhaftes Gefühl als vielmehr die Fähigkeit, immer wieder emotionale Sicherheit füreinander herzustellen. Wer sich auch in schwierigen Momenten gesehen, verstanden und angenommen fühlt, erlebt echte Bindung.Fehlt diese Sicherheit über einen längeren Zeitraum, reagiert das Bindungssystem vieler Menschen mit Stress. Manche ziehen sich zurück, andere werden kritisch, kontrollierend oder machen Vorwürfe. Dahinter steckt meist keine böse Absicht, sondern der Versuch, mit Unsicherheit und Angst umzugehen.Wenn Konflikte zur Dauerschleife werdenGenau daraus entsteht häufig ein negativer Teufelskreis. Ein Partner fühlt sich nicht gehört und äußert immer stärkere Kritik. Der andere empfindet die Vorwürfe als Angriff und geht auf Distanz. Je mehr der eine um Nähe kämpft, desto mehr zieht sich der andere zurück. Obwohl beide sich eigentlich wieder Verbundenheit wünschen, entfernen sie sich durch ihre Reaktionen immer weiter voneinander.Deshalb scheitern viele Beziehungen nicht an fehlender Liebe, sondern an eingefahrenen Mustern, die sich über Jahre entwickeln und immer wiederholen.Der Mythos vom "richtigen Partner"Ein weit verbreiteter Irrtum ist dabei die Annahme, dass der richtige Partner automatisch eine glückliche Beziehung bedeutet. Tatsächlich entstehen stabile Partnerschaften aber vor allem dort, wo beide bereit sind, Verantwortung für die Beziehung zu übernehmen und gemeinsam an Herausforderungen zu arbeiten.Oft lautet die entscheidende Frage deshalb nicht: "Haben wir den falschen Partner?", sondern vielmehr: "Haben wir gelernt, Krisen gemeinsam konstruktiv zu bewältigen?"Diese fünf Faktoren machen Beziehungen langfristig stabilRomantische Gefühle allein reichen für eine dauerhafte Partnerschaft folglich nicht aus. Entscheidend sind vor allem fünf Faktoren:- Emotionale Sicherheit: Beide erleben, dass ihre Bedürfnisse ernst genommen werden und sie sich aufeinander verlassen können.- Verantwortungsübernahme: Jeder reflektiert den eigenen Anteil an Konflikten, statt ausschließlich die Fehler des anderen zu sehen.- Konstruktive Kommunikation: Hinter Vorwürfen werden die eigentlichen Bedürfnisse erkannt und offen angesprochen.- Gemeinsame Werte und echtes Commitment: Beide entscheiden sich bewusst dafür, auch schwierige Phasen gemeinsam zu bewältigen.- Bereitschaft zur Weiterentwicklung: Menschen verändern sich im Laufe des Lebens - stabile Beziehungen entwickeln sich mit.Warnsignale früh erkennenStreit ist für sich genommen kein Zeichen einer schlechten Beziehung. Problematisch wird es erst dann, wenn Konflikte immer nach demselben Muster verlaufen und keine Lösung mehr gefunden wird. Bleibt das über längere Zeit so, entsteht häufig das Gefühl, ohnehin nichts mehr verändern zu können. Genau an diesem Punkt verlieren viele Paare nicht zuerst ihre Liebe, sondern ihre Hoffnung.Die gute Nachricht ist jedoch: Ungünstige Beziehungsmuster müssen nicht dauerhaft bestehen bleiben. Das Gehirn bleibt ein Leben lang lernfähig, Bindung kann sich neu entwickeln und emotionale Nähe kann auch nach schweren Krisen wieder entstehen. Deshalb berichten viele Paare nach erfolgreicher Beziehungsarbeit, dass sie zunächst glaubten, ihre Gefühle seien verschwunden. Rückblickend stellen sie jedoch fest, dass sie sich heute verbundener fühlen als je zuvor.Sandy Meyer-Wöldens Aussage bringt damit eine wichtige Erkenntnis auf den Punkt: Liebe allein reicht tatsächlich nicht aus. Erst wenn emotionale Reife, gegenseitiger Respekt, Verantwortungsübernahme und die Bereitschaft hinzukommen, gemeinsam an der Beziehung zu arbeiten, entsteht eine Partnerschaft, die auch schwierige Zeiten überstehen kann.Über Jonathan Makkonen und Janine Förster:Jonathan Makkonen und Janine Förster sind die Gründer von Das Relationship und Experten für Paar- und Familienberatung. Makkonen ist Sozialpädagoge mit über zwölf Jahren Erfahrung in Jugendhilfe und Familienarbeit. Förster verfügt über mehr als 24 Jahre Berufspraxis als Sozialpädagogin sowie als systemische und Kinder- und Jugendtherapeutin. Gemeinsam verfolgen sie einen bindungsorientierten Ansatz zur nachhaltigen Stärkung von Beziehungen. Mehr Informationen unter: https://dasrelationship.com/Pressekontakt:Das Relationship Jonathan Makkonen und Janine Förster Coaching GbRE-Mail: info@dasrelationship.comWeb: https://dasrelationship.comOriginal-Content von: Das Relationship Jonathan Makkonen und Janine Förster Coaching GbR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182174/6351255