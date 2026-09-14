Berlin (ots) -Der Direkt-Broker tradegate.direct ist im aktuellen Broker-Vergleich von BÖRSE ONLINE und dem Deutschen Kundeninstitut (DKI) der alleinige Spitzenreiter in der Kategorie "Sicherheit".BÖRSE ONLINE und DKI testen 26 Apps von 24 AnbieternDas Testverfahren für die "Beste Brokerage-App" wurde bereits zum sechsten Mal durchgeführt. Das Deutsche Kundeninstitut (DKI) prüfte im Auftrag von BÖRSE ONLINE insgesamt 26 Apps von 24 Anbietern im Erhebungszeitraum von April bis Juni 2026.tradegate.direct ist "Bester" in der Kategorie "Sicherheit"Der Direkt-Broker tradegate.direct, der zur Berliner Tradegate AG gehört und seinen Nutzern den direkten Handel an der Tradegate BSX ermöglicht, schneidet in der Kategorie "Sicherheit" als "Bester Broker" ab.Damit belegt er den alleinigen Spitzenplatz und erhält das Qualitätssiegel "Höchste Sicherheit - Brokerage App" von BÖRSE ONLINE und DKI.So wurde getestetIn der Kategorie "Sicherheit" wurde insbesondere untersucht, welche Sicherheitsvorkehrungen die verschiedenen Broker-App-Anbieter treffen, darunter das jeweilige Login-Verfahren, Passwortanforderungen, Anmeldemöglichkeiten wie Face- und Touch-ID, Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie die zur Registrierung erforderlichen Daten. (Quelle: BÖRSE ONLINE, Ausgabe 31/2026) Durchführung der Untersuchung: Deutsches Kundeninstitut (DKI).Karsten Haesen, Vorstandsmitglied der Tradegate AG, erklärt: "Sicherheit ist für uns eine grundlegende Voraussetzung im Börsenhandel. Die Auszeichnung als "Bester" in der Kategorie "Sicherheit" und das Qualitätssiegel "Höchste Sicherheit - Brokerage App" bestätigen unseren Anspruch, Privatanlegern einen sicheren und direkten Zugang zum Börsenhandel zu bieten. Gerade für aktive Anleger ist es wichtig, dass Sicherheit, Schnelligkeit und Handelsqualität zuverlässig zusammenspielen."tradegate.direct wurde bereits mehrfach von Stiftung Warentest Finanzen als "Kostensieger" ausgezeichnet (12/2025 und 10/2024). Der Broker erhebt grundsätzlich keine Order-, Börsen- oder Depotgebühren; es können lediglich marktübliche Spreads anfallen. Auch die Tradegate BSX wurde 2025 von BÖRSE ONLINE gemeinsam mit SWI Finance als "Fairste Handelsplattform" ausgezeichnet. Grundlage war eine umfangreiche Analyse von mehr als 100 Millionen Onlinebeiträgen von Anlegern zu zwölf deutschen Handelsplätzen (Zeitraum: September 2023 bis August 2025).Über tradegate.direct und Tradegate AGDer Direkt-Broker tradegate.direct richtet sich speziell an aktive Privatanleger und ermöglicht den direkten Handel an Europas liquidester Retail-Börse, der Tradegate BSX. Anleger profitieren insbesondere von der dauerhaften Kostenfreiheit (nur marktübliche Spreads können anfallen); außerdem von professionellen App-Funktionen, langen Handelszeiten u.v.m. tradegate.direct ist ein Angebot der Tradegate AG. Das renommierte Berliner Unternehmen verfügt über eine Vollbanklizenz und mehr als 30 Jahre Börsen- und Finanzexpertise. Weitere Informationen finden Sie unter www.tradegate.directPressekontakt:Jakob RichterRedgert Commsjakob.richter@redgertcomms.comOriginal-Content von: Tradegate Exchange, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180288/6351252