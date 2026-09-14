Berlin (ots) -Deutscher Musical Theater PreisELF!WIR SIND AM LEBEN erhält elf Nominierungen für den Deutschen Musical Theater Preis 2026 - so viele wie seit neun Jahren keine einzelne Produktion mehr.Es gibt sie tatsächlich noch, die Überraschung.Und diese hat eine ziemlich erstaunliche Zahl: 11.Das Berliner Musical WIR SIND AM LEBEN von Peter Plate und Ulf Leo Sommer ist gleich elfmal für den Deutschen Musical Theater Preis 2026 nominiert.Elf Nominierungen für eine einzige Produktion - das gab es zuletzt vor neun Jahren.Und es sind nicht irgendwelche Kategorien: WIR SIND AM LEBEN ist unter anderem als Beste Uraufführung sowie für Bestes Buch, Beste Haupt- und Nebendarstellung, Beste Choreografie und Beste musikalische Umsetzung nominiert. Eigentlich zu viele Nominierungen, um sie hier alle aufzuzählen. Deshalb folgt die komplette Liste weiter unten.Vielleicht ist dieser Erfolg auch deshalb bemerkenswert, weil WIR SIND AM LEBEN keine Geschichte erzählt, die sich auf den ersten Blick nach einem großen, unterhaltsamen Musicalabend anhört.Berlin, Anfang der 90er-Jahre. Die Mauer ist weg, die Stadt im Rausch der Freiheit. Eine queere Community findet zusammen, Freundschaften werden zu Familien, Nächte zu Tagen. Gleichzeitig sind HIV und AIDS allgegenwärtig. Menschen erkranken. Menschen sterben.Und trotzdem - oder gerade deshalb - wird gelacht, geliebt, gestritten, getanzt und weitergemacht.WIR SIND AM LEBEN erzählt nicht nur vom Sterben. Es erzählt vor allem vom Leben.Seit seiner Weltpremiere am 21. März 2026 ist das Musical im Berliner Theater des Westens zu sehen und konnten bereits über 150.000 BesucherInnen begeistern.Die Idee stammt von Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die Musik von Plate, Sommer und Joshua Lange. Das Buch schrieben Plate und Sommer gemeinsam mit Franziska Kuropka und Lukas Nimscheck.Peter Plate und Ulf Leo Sommer:"Elf Nominierungen. Wir mussten tatsächlich zweimal hinschauen.Wir sind überglücklich und unglaublich stolz - aber vor allem sind wir dankbar.WIR SIND AM LEBEN ist für uns ein sehr persönliches Stück. Wir erzählen von den frühen 90er-Jahren in Berlin, von einer queeren Community, von Freiheit, Freundschaft und diesem unglaublichen Hunger nach Leben. Und wir erzählen von HIV und AIDS und von Menschen, die diese Zeit nicht überlebt haben.Uns war dabei von Anfang an wichtig, keine traurige Geschichte über eine traurige Zeit zu erzählen. Denn so war es nicht. Es wurde geweint. Aber es wurde mindestens genauso viel gelacht, geliebt und getanzt.Dass so viele Menschen Abend für Abend diese Geschichte mit uns teilen und dass unsere Arbeit jetzt mit elf Nominierungen gewürdigt wird, berührt uns sehr.Aber diese elf Nominierungen gehören nicht uns. Sie gehören diesem ganzen verrückten, wunderbaren Team auf und hinter der Bühne.Wir sind gerade einfach nur sehr, sehr glücklich."DIE ELF NOMINIERUNGEN- Beste Uraufführung- Bestes Buch - Peter Plate, Ulf Leo Sommer, Franziska Kuropka, Lukas Nimscheck- Beste Liedtexte - Peter Plate, Ulf Leo Sommer- Bestes Musikalisches Gesamtbild - Peter Plate, Ulf Leo Sommer, Joshua Lange, Shay Cohen, Caspar Hachfeld, Dominik Franke- Beste Choreographie Jonathan Huor- Bestes Bühnenbild - Adam Nee (Bühnenbild), Lukas Nimscheck (Konzeption), Edmund Brown (Projektion)- Bestes Lichtdesign - Tim Deiling- Bestes Tondesign - Florentin Bierwisch- Beste Hauptdarstellerin - Celina dos Santos als 'Nina Fröhlich'- Bester Hauptdarsteller - Markus Spagl als 'Mario Fröhlich'- Bester Nebendarsteller - Nik Breidenbach als 'Günther Westphal/Schleicher'WIR SIND AM LEBEN - Das Berlin MusicalTheater des Westens, BerlinWeltpremiere: 21. März 2026https://musicalsberlin.comPressekontakt:Claudia Knittel - pop-out / Theater des WestensKantstr. 12, 10623 BerlinMail: claudia.knittel@popout.deMobil: +49 177 60 50 419Original-Content von: pop-out / Theater des Westens, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178328/6351280