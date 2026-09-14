München (ots) -Mit "Gottesgarten" feiert Rosalie Thomass ihren Einstand als Kriminalhauptkommissarin Emilia Rathgeber im Tatort Franken. Der Fall ist am Sonntag, 25. Oktober 2026, im Ersten zu sehen und bereits ab Freitag, 23. Oktober, für registrierte Nutzer in der ARD Mediathek verfügbar. Ab sofort ermitteln Fabian Hinrichs als Kriminalhauptkommissar Felix Voss und Eli Wasserscheid als Kommissarin Wanda Goldwasser mit ihrer neuen Kollegin. Ein ungeheuerlicher Fall führt sie bald in die oberfränkische Idylle Gottesgarten.Unter der Regie von Grimme-Preisträger Dustin Loose und nach dem Drehbuch des aus Bad Staffelstein stammenden Autors Constantin Lieb sind im Ermittlerteam wieder Stefan Merki als Nürnberger Polizeichef Dr. Kaiser sowie Matthias Egersdörfer und Lisa Sophie Kusz als Duo von der Spurensicherung zu sehen. Im Episodencast spielen u. a. Moritz Bock, Leonard Scheicher, Anselm Ferdinand Bresgott, Jörg Witte, Horst Kummeth, Jule Gartzke und Anhelina Vlasenko.Zum Inhalt:In einem Nürnberger Stundenhotel wird der Travestiekünstler Elias Schaller (Moritz Bock) brutal erstochen aufgefunden. Für Kriminalhauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) und seine neue Kollegin Emilia Rathgeber (Rosalie Thomass) sieht zunächst alles nach einem Gewaltverbrechen im Rotlichtmilieu aus. Unzählige DNA-Spuren vergangener Freier werden von der Spurensicherung (Matthias Egersdörfer und Lisa Sophie Kusz) gefunden. Die Zuordnung scheint aussichtslos - eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und keine Spur von der Tatwaffe. Wanda Goldwassers (Eli Wasserscheid) Recherchen führen die Ermittler in den malerischen Landstrich Gottesgarten, in Elias' Elternhaus, wo seine Eltern (Horst Kummeth und Jule Gartzke) ganz unterschiedlich auf den Tod ihres Sohnes reagieren. Nach und nach entpuppt sich der Fall als komplexes Rätsel, bei dem sich schließlich die große Frage nach Recht und Gerechtigkeit stellt.Filminfos und Ausstrahlung:Regie: Dustin LooseDrehbuch: Constantin LiebDarstellende: Fabian Hinrichs, Rosalie Thomass, Eli Wasserscheid, Stefan Merki, Matthias Egersdörfer, Lisa Sophie Kusz, Leonard Scheicher, Anselm Ferdinand Bresgott, Moritz Bock, Horst Kummeth, Jule Gartzke, Jörg Witte, Anhelina Vlasenko, Gilbert von Sohlern, Ronja Herberich. u.a.Redaktion BR: Claudia LuziusProduktion: Claussen+Putz Filmproduktion (Produzentinnen: Uli Putz, Veronika Ackermann) im Auftrag des BRAusstrahlung: Das Erste, Sonntag, 25. Oktober 2026, 20.15 UhrARD Mediathek: bereits ab Freitag, 23. Oktober, mit Login in der ARD Mediathek, nach Ausstrahlung bis 23. Oktober 2027 verfügbarWeitere Informationen unter:https://ots.de/IYM22mSichtung für akkreditierte Berichterstattende:BR-VorführraumPresseservice Das ErsteFotos über: www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR PressestelleJulia PerzE-Mail: Julia.Perz@br.deTel: +49 (0)89 5900-10553BR.de/pressePresseagenturPR Heike AckermannAnuschka.Tochtermann@pr-ackermann.comHeike.Ackermann@pr-ackermann.comTel.: +49 (0)89 649 865-0Original-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6351278