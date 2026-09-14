Gold im Fokus: EcoGraf & AngloGold - 9-Mio.-Dollar-Offensive auf Golden Frontier

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EcoGrafs Golden Frontier rückt neben Epanko in den Fokus: AngloGold Ashantis 9-Mio.-USD-Farm-in, 2.659 Proben und über 3.000 km² Fläche liefern Hebel auf Gold und Batteriemetalle.

Während der Markt EcoGraf (ASX: EGR; FSE: FMK) primär als Vorreiter für nachhaltiges Batterieanodenmaterial und das Epanko-Graphitprojekt wahrnimmt, birgt das Unternehmen eine oft unterschätzte Zusatzfantasie: das über 3.000 Quadratkilometer große tansanische Multi-Rohstoff- und Goldportfolio Golden Frontier. Mit dem Branchenschwergewicht AngloGold Ashanti (WKN A3EQAK) finanziert aber bereits ein globaler Tier-1-Goldproduzent die Exploration über ein 9,0 Millionen US-Dollar schweres Farm-in-Abkommen - ein für Aktionäre kapitalneutrales De-Risking mit enormem Hebel auf den Goldpreis-Bullenmarkt.

AngloGold Ashanti schließt Riesen-Probenprogramm auf Golden Eagle ab

Im Mittelpunkt der Kooperation steht das Flaggschiffprojekt Golden Eagle, das direkt an den ertragreichen Strukturen der legendären Lake Victoria Goldfields liegt (historische Produktion: >70 Mio. Unzen Gold). AngloGold Ashanti hat dort im ersten Farm-in-Jahr das geochemische Fundament gelegt und über alle drei Projektlizenzen hinweg 2.659 Bodenproben in einem 200-mal-1.000-Meter-Raster abgeschlossen. Sämtliche Proben befinden sich zur Gold- und Multielement-Analyse im SGS-Labor in Mwanza.