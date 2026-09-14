Aus mehr als 134.000 Bewerbungen aus 214 Ländern und Wirtschaftsräumen wurde die Krankenschwester Agimol Pradeep aus dem Vereinigten Königreich zur Gewinnerin des "Aster Guardians Global Nursing Award 2026" gekürt. Als leitende Transplantationskoordinatorin am King's College Hospital und ehrenamtliche Dozentin an der University of Salford im Vereinigten Königreich wurde sie im Rahmen einer prestigeträchtigen Zeremonie in Kochi, Indien, mit 250.000 US-Dollar ausgezeichnet.

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Nurse Agimol Pradeep Aster Guardians Global Nursing Award 2026 Winner (Photo: AETOSWire)

Seit seiner Einführung im Jahr 2021 hat sich der "Aster Guardians Global Nursing Award" zu einer globalen Institution entwickelt, die Pflegekräfte würdigt, die den Berufsstand voranbringen und bedeutende Veränderungen bewirken. Der Preis wurde von Shri V. D. Satheesan, dem ehrenwerten Ministerpräsidenten von Kerala, in Anwesenheit von Dr. Azad Moopen und Alisha Moopen überreicht. Im Rahmen der Zeremonie wurde zudem eine besondere Botschaft von Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dem Generaldirektor der WHO, vorgetragen, in der er die Rolle von Aster bei der Würdigung der Leistungen von Pflegekräften weltweit lobte.

Die Pflgekraft Agimol Pradeep sagte: "Es ist mir eine große Ehre, den 'Aster Guardians Global Nursing Award' zu erhalten. Ich hoffe, diese Gelegenheit nutzen zu können, um die Organ- und Stammzellspende zu fördern, gleichzeitig Pflege zu stärken und das weltweite Pflegepersonal zu unterstützen, um einen nachhaltigen Wandel voranzutreiben."

Dr. Azad Moopen, Founder Chairman, Aster DM Healthcare fügte hinzu: Die Leistung der Krankenschwester Agimol Pradeep verkörpert das Fachwissen, den Mut, das Mitgefühl und das unerschütterliche Engagement, die eine außergewöhnliche Pflege auszeichnen. Diese Eigenschaften stehen im Mittelpunkt des Aster Guardians Global Nursing Award, der ins Leben gerufen wurde, um die unverzichtbaren Beiträge von Pflegekräften weltweit anzuerkennen und zu würdigen."

Alisha Moopen, Managing Director and Group CEO, Aster DM Healthcare kommentierte: Krankenschwester Agimol hat uns gezeigt, dass bedeutende Veränderungen überall dort beginnen können, wo eine einzelne Krankenschwester entschlossen ist, ein Problem zu lösen. Die Geschichten unserer zehn Finalisten verdeutlichen, dass Krankenschwestern und Krankenpfleger nicht nur für die Gesundheitsversorgung unverzichtbar sind, sondern auch die Entwicklung des Gesundheitswesens maßgeblich mitgestalten."

Über Aster DM Healthcare:

Aster DM Healthcare wurde 1987 von Dr. Azad Moopen gegründet und ist ein führender integrierter Gesundheitsdienstleister mit starker Präsenz in sieben Ländern. Aster hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine zugängliche und hochwertige Gesundheitsversorgung von der Primär- bis zur Quartärversorgung anzubieten, getreu seinem Versprechen: "Wir werden Sie gut behandeln."

*Quelle AETOSWire

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