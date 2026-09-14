NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling nennt das "Beyond Beer"-Geschäft des Brauereikonzerns dessen vierte Kategorie. Sie wachse in den USA zwar weiter stark, die jüngste Abschwächung koste den Konzern insgesamt aber etwas Tempo./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 16:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: BE0974293251
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 16:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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