Anthropic-Chef Dario Amodei fordert ein langsameres Tempo bei KI und profitiert davon selbst. Warum das trotzdem kein Grund ist, die Warnung abzutun. ChatGPTs Start war vor allem faszinierend: Mit einer Maschine zu chatten und halbwegs vernünftige Antworten zu bekommen, hatte etwas von Magie. Man testete eine Software im Schutz eines Chatfensters. Was sie tut, wenn keiner hinschaut, musste damals niemand fragen. Heute, knapp vier Jahre später, hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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