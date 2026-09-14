Mainz (ots) -
ZDF-Programmänderung
Woche 39/26
So., 20.9.
Bitte Programmänderung ab 22.15 Uhr beachten:
22.15 Markus Lanz (VPS 22.14/HD/UT)
Deutschland 2026
Im Streaming: 20. September 2026, 01.00 Uhr bis 20. September 2028
23.15 Neue Folgen (VPS 22.15)
Juliet
0.45 heute (VPS 0.30)
0.55 Terra X History (VPS 23.45)
Deutschland ganz laut - Rocklegenden in Ost und West
1.40 Dumb Money - Schnelles Geld (VPS 0.40)
3.15 Auckland Detectives - Tödliche Bucht (VPS 2.15)
4.45 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 4.30)
5.00- ZDF.reportage
5.30 Leben auf Achse
("Umwelt Crime: Die Elfenbeinkönigin - Jagd auf Elefanten" entfällt.)
Mo., 21.9.
Bitte Programmänderung ab 22.15 Uhr beachten:
22.15 maybrit illner spezial (VPS 22.14/HD/UT)
Der Polit-Talk im ZDF
Im Streaming: 21. September 2026, 22.15 Uhr bis 21. September 2028
23.15 Montagskino im ZDF (VPS 22.15)
The Bricklayer - Tödliche Geheimnisse
0.50 heute journal update (VPS 23.50)
1.05 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.05)
Was Marielle weiß
2.25 Auckland Detectives - Tödliche Bucht (VPS 1.25)
Neue Heimat
3.55 Notruf Hafenkante (VPS 4.25)
4.40- hallo deutschland (VPS 5.10)
5.30
("Auckland Detectives - Tödliche Bucht: Enttarnung"
verschiebt sich auf Di., 22.9.2026, 0.45 Uhr.)
\u2003
Di., 22.9.
Bitte Programmänderung um 0.45 Uhr beachten:
0.45 Auckland Detectives - Tödliche Bucht (VPS 0.44)
Enttarnung
(Text und weitere Angaben s. 21.9.2026)
("The Bricklayer - Tödliche Geheimnisse" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6351294
ZDF-Programmänderung
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Im Streaming: 20. September 2026, 01.00 Uhr bis 20. September 2028
23.15 Neue Folgen (VPS 22.15)
Juliet
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0.55 Terra X History (VPS 23.45)
Deutschland ganz laut - Rocklegenden in Ost und West
1.40 Dumb Money - Schnelles Geld (VPS 0.40)
3.15 Auckland Detectives - Tödliche Bucht (VPS 2.15)
4.45 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 4.30)
5.00- ZDF.reportage
5.30 Leben auf Achse
("Umwelt Crime: Die Elfenbeinkönigin - Jagd auf Elefanten" entfällt.)
Mo., 21.9.
Bitte Programmänderung ab 22.15 Uhr beachten:
22.15 maybrit illner spezial (VPS 22.14/HD/UT)
Der Polit-Talk im ZDF
Im Streaming: 21. September 2026, 22.15 Uhr bis 21. September 2028
23.15 Montagskino im ZDF (VPS 22.15)
The Bricklayer - Tödliche Geheimnisse
0.50 heute journal update (VPS 23.50)
1.05 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.05)
Was Marielle weiß
2.25 Auckland Detectives - Tödliche Bucht (VPS 1.25)
Neue Heimat
3.55 Notruf Hafenkante (VPS 4.25)
4.40- hallo deutschland (VPS 5.10)
5.30
("Auckland Detectives - Tödliche Bucht: Enttarnung"
verschiebt sich auf Di., 22.9.2026, 0.45 Uhr.)
\u2003
Di., 22.9.
Bitte Programmänderung um 0.45 Uhr beachten:
0.45 Auckland Detectives - Tödliche Bucht (VPS 0.44)
Enttarnung
(Text und weitere Angaben s. 21.9.2026)
("The Bricklayer - Tödliche Geheimnisse" entfällt.)
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