Wien (www.anleihencheck.de) - Nach den sehr robusten Arbeitsmarktzahlen der letzten Woche lag der Fokus in den USA diese Woche auf dem Zahlenwerk zu den Verbraucher- und Produzentenpreisen für August, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nachdem die zuvor veröffentlichten Produzentenpreise eine erhöhte Dynamik ausgewiesen hätten, hätten auch die US-Verbraucherpreise ein ähnliches Bild vermittelt. Mit 3,4% p.a. bei der Gesamtrate und 2,4% p.a. bei der Kernrate seien die Erwartungen der Analysten zwar genau getroffen worden, das zugrunde liegende Momentum könne bei der Kerninflation jedoch als leicht erhöht eingestuft werden. Insgesamt bleibe allerdings der Eindruck bestehen, dass die Energiepreise und damit verwandte Kategorien wie etwa Transportdienstleistungen weiterhin das Zugpferd der US-Inflation bildeten und es bislang an einer breiten Basis fehle. In der kommenden Woche würden Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion im August weitere Aufschlüsse über die aktuelle US-Konjunkturdynamik liefern. Beide Zeitreihen hätten sich zuletzt trotz bestehender Gegenwinde - insbesondere höherer Energiepreise und anhaltender geopolitischer Unsicherheit - solide entwickelt. Dies dürfte in der Gesamtbetrachtung für eine positive BIP-Dynamik der USA im dritten Quartal sprechen. Der entsprechende Nowcast der Atlanta Fed stütze diese These und weise derzeit ein annualisiertes Q3-Wachstum von 4,7% gegenüber dem Vorquartal aus. Getrieben werde dieses Wachstum von positiven Beiträgen des privaten Konsums, der Investitionen außerhalb des Wohnbaus sowie der Veränderung der Lagerbestände. ...

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