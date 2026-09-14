Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Inflations- und Zinssorgen dominierten die letzte Woche und zu Beginn der neuen Woche hat sich an dem belastenden Umfeld wenig verändert, so die Analysten der Helaba.Die Lage am Persischen Golf sei weiterhin ungelöst und so würden die Energiepreise auf erhöhten Niveaus liegen. Die Marktteilnehmer würden daher gespannt nach Washington D.C. blicken, denn dort trete der Offenmarktausschuss der Fed (FOMC) zusammen, um am Mittwochabend die Zinsentscheidung bekanntzugeben. Die Markterwartungen hätten zuletzt deutlichen Schwankungen unterlegen, seien letztlich aber gestiegen. Zu mehr als 80% sei eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte inzwischen eskomptiert, auch weil die US-Inflation im August auf hohem Niveau gelegen habe. Die Inflations- und Zinssorgen hätten nicht nur auf den Rentenmärkten gelastet und die Renditen beiderseits des Atlantiks auf neue Mehrjahreshochs getrieben, sondern auch auf den Aktienkursen. Da die Zinserwartungen bei der Fed nochmals zugelegt hätten, zeige sich der Euro-Dollar-Kurs am Morgen ebenfalls geschwächt. ...

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