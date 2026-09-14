Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die abgelaufene Woche hatte es in sich, so die Analysten der Helaba.Vor allem in der zweiten Wochenhälfte seien es die weiter ansteigenden Energiepreise gewesen, die die Stimmung belastet hätten. Im Nachgang zur EZB-Entscheidung sei es dann zu einer neuen Welle an Zinserhöhungsspekulationen gekommen, auch in den USA. Die weiterhin erhöhte US-Inflation habe dies dann untermauert. Komme es in der neuen Woche zu einer Beruhigung? Dies bleibe abzuwarten und dürfte zu einem großen Teil an den Entwicklungen am Persischen Golf hängen. Verhandlungen und weniger gegenseitige Attacken wären vermutlich schon hilfreich und könnten eine Verschnaufpause bei Öl- und Gaspreisanstieg zur Folge haben, würden aber auf sich warten lassen. Solange die globale Energieversorgung nicht wieder in normaleren Bahnen verlaufe, würden die Preise allerdings erhöht bleiben. Mithin würden die Inflations- und Zinssorgen bis auf weiteres präsent bleiben. ...

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