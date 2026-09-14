Frauenfeld (www.anleihencheck.de) - DocMorris: Finaler Wandlungspreis und Emissionsvolumen der Neuen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031 - AnleihenewsAnbei eine aktuelle Pressemitteilung der DocMorris AG (ISIN CH0042615283/ WKN A0Q6J0):- Die Neuen Anleihen haben einen Wandlungspreis von CHF 13.83, basierend auf einem Aufschlag von 32.5% gegenüber CHF 10.4374, was dem Durchschnitt des VWAP der DocMorris-Aktien während eines Referenzzeitraums im Anschluss an die Platzierung entspricht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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