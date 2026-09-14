Mainz (ots) -Das neue Film-Band "Ausgezeichnete Filme und Arthouse-Kino" startet heute, Montag, 14. September 2026, im ZDF-Streaming-Portal. Es bündelt ausgewählte, besondere und preisgekrönte Kino-, Festival- und Arthouse-Filme und bietet den Userinnen und Usern einen schnellen und intuitiven Zugriff. Das ZDF unterstreicht damit sein langjähriges Engagement für anspruchsvolle Filmkultur. Mit dem vielfach ausgezeichneten Drama "In die Sonne schauen" wird das neue Band zum Start eröffnet. Die Kollektion wird kontinuierlich mit herausragenden neuen Filmen bestückt.Das Generationendrama "In die Sonne schauen" erzählt von vier Frauen aus unterschiedlichen Epochen, deren Leben auf unheimliche Weise miteinander verwoben sind. Es spielen Hanna Heckt, Lena Urzendowsky, Luise Heyer, Lea Drinda, Susanne Wuest, Luzia Oppermann, Claudia Geisler-Bading, Florian Geißelmann und andere. Mascha Schilinski führte Regie und schrieb gemeinsam mit Louise Peter das Drehbuch. Beim Filmfestival in Cannes 2025 war "In die Sonne schauen" seit Jahren der erste deutsche Film im Wettbewerb um die Goldene Palme und wurde mit dem Preis der Jury ausgezeichnet. Mit insgesamt zehn Lolas erhielt "In die Sonne schauen" die meisten Trophäen beim Deutschen Filmpreis 2026.Diese und weitere Filme folgen sukzessiv im neuen Band"Sterben" (Regie: Matthias Glasner), "Das Licht" (Regie: Tom Tykwer), "Was Marielle weiß" (Regie: Frederic Hambalecks), "Babystar" (Regie: Josha Bongard, "Eismayer" (Regie: David Wagner), "Zikaden" (Regie: Ina Weisse), "Die geschützten Männer" (Regie: Irene von Alberti), The zone of Interest (Regie: Jonathan Glazer), "In der Nacht des 12." (Regie: Dominik Moll) und "How to have Sex" (Regie: Molly Manning Walker).Auswahl weiterer Filme zum Start des neuen BandesEbenso folgen die Spielfilme "Bis es blutet, "Geranien", "I am The Greatest", "Harka - Aufruhr", "Ich Capitano", "Tunnel to Summer", "Under the Silver Lake" sowie die Dokumentarfilme "Soldaten des Lichts" und "Born in Evin".KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Maike Magdanz telefonisch unter 030 - 2099-1093 oder per E-Mail unter magdanz.m@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosDas Pressefoto erhalten Sie als Downloadlink (https://presseportal.zdf.de/presse/indiesonneschauen?) (nach Log-in) oder weitere per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie die Pressemappen zu "In die Sonne schauen" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/in-die-sonne-schauen)- In die Sonne schauen - jetzt im ZDF streamen (https://www.zdf.de/filme/in-die-sonne-schauen-movie-100)- ZDF-Streaming-Portal: Filme, Serien und Dokus online anschauen (https://www.zdf.de/)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6351309