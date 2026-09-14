Mainz (ots) -Die 14-teilige Politik-Serie "Brombeerland" begleitet sieben Spitzenkandidaten der Thüringer Landtagswahl 2024 auf dem schweren Weg vom Wahlkampf bis zur Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD. 3sat zeigt alle Folgen der Dokumentarfilm-Serie als Free-VoD-Premiere ab Montag, 14. September 2026, in der 3satMediathek (http://www.3sat.de/).Die Serie "Brombeerland" erzählt, wie die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten von AfD, Bündnis 90/Grüne, BSW, CDU, Die Linke, FDP und SPD agieren und wie aus den drei unterschiedlichen Parteien CDU, BSW und SPD Koalitionspartner in der Brombeer-Koalition werden.Wie mühselig, kleinteilig und schwierig der Weg dorthin ist, haben die beiden Weimarer Dokumentarfilmer Yvonne und Wolfgang Andrä in ihrer Langzeitbeobachtung mit viel Geduld dokumentiert. So bietet ihre mehr als 14 Stunden lange Serie exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Macht, aber auch analytische Tiefe, die den Zusammenhang von Wahlkampf und Regierungsbildung verständlich macht.KontaktBei Fragen erreichen Sie Maja Tripkovic und Dr. Britta Schröder per E-Mail unter tripkovic.m@zdf.de, schroeder.b@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131-70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/brombeerland) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie die Presseinformation (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/brombeerland) zu "Brombeerland" mit einer Folgenübersicht.3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6351322