Hannover (ots) -1. mitsingen.de ist die neue Singvermittlungs-Plattform rund um das neue Evangelische Gesangbuch.2. Sie bietet Lieder, Musikvideos, Podcasts, Hintergrundwissen sowie praktische Materialien für alle, die gerne singen oder andere zum Singen anregen möchten.3. Das kostenfreie Angebot lädt zum Entdecken, Ausprobieren und gemeinsamen Singen ein.Hannover (14. September 2026). Singen verbindet - in der Kirche, in der Schule, in der Kita, im Chor und zu Hause. Mit mitsingen.de gibt es eine neue digitale Plattform für alle, die gerne singen und andere für das Singen begeistern möchten. Die Plattform lädt dazu ein, Lieder des neuen Evangelischen Gesangbuchs zu entdecken, die eigene Stimme kennenzulernen und neue Ideen für das gemeinsame Singen auszuprobieren.Auf mitsingen.de finden Singbegeisterte und Neugierige Hintergrundinformationen zu den Liedern des neuen Evangelischen Gesangbuchs und zu den Menschen hinter Texten und Melodien. Musikvideos, Podcasts sowie Fakten, Tipps und Tricks aus der Wissenschaft geben Einblicke in die Welt des Singens und ergänzen das kostenlose Angebot. Aktuell sind mehr als 230 Lieder und über 640 Vermittlungsideen online. Die Liederdatenbank wächst in den kommenden Monaten und Jahren weiter. Ziel ist es, dass bis zum Erscheinen des neuen Gesangbuchs alle Lieder auf mitsingen.de zu finden sind.Auch für Menschen, die beruflich oder ehrenamtlich mit anderen singen, bietet die Plattform vielfältige Anregungen. Kirchenmusiker*innen, Pfarrer*innen, Erzieher*innen, Lehrer*innen sowie Ehrenamtliche finden dort Ideen, Konzepte und Arbeitshilfen für die Singanleitung - im Gottesdienst, in Kita und Schule, im Chor oder in der Familie.Dabei versteht sich mitsingen.de nicht als fertiges Nachschlagewerk, sondern als wachsende Plattform zum Entdecken, Ausprobieren und Teilen. Sie lädt dazu ein, Erfahrungen auszutauschen, eigene Ideen weiterzuentwickeln und neue Wege zu finden, Menschen für das Singen zu begeistern. Wer eine eigene Idee, eine Aufnahme oder Liedinformationen beisteuern möchte, findet Infos zum Mitmachen unter www.mitsingen.de/mitmachen. Alle Sing-Vermittlungsideen können auf der Website außerdem direkt kommentiert werden.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/6351324