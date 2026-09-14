Die marktfähige, cloudnative Plattform ermöglicht es Netzbetreibern, die neuesten iPhone-Modelle vom ersten Tag an zu unterstützen.

Motive, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Mobilgeräte- und Konnektivitätsmanagement, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit des Motive Entitlement Servers für das iPhone Duo und die iPhone 18-Serie bekannt gegeben.

Noch vor Apples offizieller Ankündigung hat Motive gezielt in die Plattformfunktionen investiert, die zur Unterstützung der neuen Geräte ab Markteinführung nötig sind. Dadurch können Betreiber die neuen iPhone-Produkte von Anfang an unterstützen, ohne auf eine weitere Plattformentwicklung warten zu müssen.

Die Version bietet umfassende Unterstützung für GSMA-konforme Entitlement-Anwendungen und ist mit den iOS- und Android-Geräteökosystemen interoperabel. Dazu gehört auch iPhone Handoff, mit dem Kunden unterstützter Mobilfunkanbieter nahtlos zwischen zwei iPhones wechseln und dabei dieselbe Rufnummer nutzen können.

"Apples jüngste Ankündigung ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer eSIM-orientierten Zukunft", so Jeevithan Muttu, SVP und General Manager of Device Management at Motive. "Wir investieren frühzeitig und arbeiten eng mit dem gesamten Geräteökosystem zusammen, damit Netzbetreiber neue Funktionen vom ersten Tag an bieten können."

Eine Funktion wie iPhone Handoff erfordert mehr als reine Gerätekompatibilität. Netzbetreiber müssen das Gerät authentifizieren, die Berechtigung von Kunde und Tarif prüfen und die Aktivierung in Echtzeit sicher orchestrieren. Genau diese kritische Kontrollebene liefert der Motive Entitlement Server über eine cloudnative Plattform, die für Mobilfunkumgebungen mit hohem Datenaufkommen und geografischer Redundanz ausgelegt ist.

Dank dieser Funktionsfähigkeit können Motive-Kunden direkt in die Testphase einsteigen und die neuen iPhones mit deutlich weniger operativem Aufwand unterstützen.

Das reine eSIM-Modell iPhone Duo schraubt die Kundenerwartungen weiter nach oben. Dienstaktivierung, Übertragung und Gerätewechsel müssen sicher und nahtlos funktionieren ganz ohne physische SIM-Karte, Filialbesuch oder Anruf beim Kundenservice. Motive unterstützt Betreiber dabei, genau dieses Kundenerlebnis zu bieten, während die Identität der Kunden geschützt sowie die Kontrolle über den gesamten Aktivierungsprozess gewahrt wird.

Die fortschrittlichen Plattformfunktionen, KI-gestützten Analysen und laufend aktualisierten Geräte-Bibliotheken von Motive liefern Betreibern die nötigen Erkenntnisse, um neue iOS-, Android- und andere vernetzte Geräte zu unterstützen. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Unterstützung führender Netzbetreiber weltweit gilt Motive als führender Anbieter von Entitlement-Server-Lösungen.

"Da reine eSIM-Geräte immer mehr zum Standard werden, entwickelt sich der Entitlement Server zu einem strategischen Asset für das gesamte mobile Nutzererlebnis", ergänzte Muttu. "Betreiber, die in dieses Fundament investieren, können schneller auf Geräteinnovationen reagieren, sich beim Kundenerlebnis abheben und neue Wachstumschancen im Servicebereich erschließen."

Über Motive

Motive befähigt die weltweit führenden Telekommunikationsunternehmen, nahtlose digitale Dienste durch seine Suite von betreiberorientierten Plattformen anzubieten. Von der Berechtigungsverwaltung bis hin zur Geräte- und Diensteverwaltung versetzt Motive Betreiber in die Lage, die digitale Transformation zu beschleunigen und die Konnektivität zwischen Mobilfunk, Heimnetzwerken und dem Internet der Dinge (IoT) zu monetarisieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.motive.com

Apple, iPhone, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Max, iPhone Duo und iPhone Handoff sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. Alle anderen in dieser Mitteilung erwähnten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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