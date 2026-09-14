EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 - 19. Zwischenmeldung

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



14.09.2026 / 11:11 CET/CEST

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Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 -

19. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt. Mit Bekanntmachung vom 20. August 2026 teilte die Beiersdorf Aktiengesellschaft mit, dass diese 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 erweitert wurde.

In der Zeit vom 7. September 2026 bis zum 11. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 357.000 Aktien erworben.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026/2027

Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl der Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 07.09.2026 36.805 75,7272 XETA 07.09.2026 6.454 75,6938 TQEX 07.09.2026 15.665 75,7457 CEUX 07.09.2026 8.176 75,6944 AQEU 08.09.2026 31.643 76,7696 XETA 08.09.2026 6.798 76,7356 TQEX 08.09.2026 20.165 76,7181 CEUX 08.09.2026 7.594 76,7176 AQEU 09.09.2026 38.876 75,0501 XETA 09.09.2026 5.315 75,0245 TQEX 09.09.2026 16.127 75,0482 CEUX 09.09.2026 7.282 75,1022 AQEU 10.09.2026 34.231 73,8776 XETA 10.09.2026 6.365 73,9164 TQEX 10.09.2026 19.895 73,9304 CEUX 10.09.2026 8.009 73,9881 AQEU 11.09.2026 53.544 73,6502 XETA 11.09.2026 6.219 73,8700 TQEX 11.09.2026 19.558 73,7648 CEUX 11.09.2026 8.279 73,9141 AQEU

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschließlich 11. September 2026 erworben wurden, beträgt 1.842.967 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.