Chinesische Forscher:innen haben Solarzellen entwickelt, die auch zehn Meter unter dem Meeresspiegel Strom erzeugen können. Damit ließen sich etwa Sensoren und Unterwasserkameras sowie Tauchroboter oder Schiffe mit Energie versorgen. China treibt längst Photovoltaik-Projekte in großem Umfang auf dem Meer voran, um für die Energiegewinnung keine teuren Flächen in Küstennähe zu verschwenden. Allein die Provinz Jiangsu an der Ostküste China hat zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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