Köln (ots) -Mit einem Konzert unterschiedlichster Klangfarben und musikalischer Entdeckungen beginnt für das WDR Sinfonieorchester und sein Publikum ein neues Kapitel: Am 18. September 2026 gibt Marie Jacquot ihr offizielles Antrittskonzert als Chefdirigentin des WDR Sinfonieorchesters. Unter dem programmatischen Titel "Aufbruch" eröffnet die französische Dirigentin die Saison 2026/27 in der Kölner Philharmonie.Dr. Katrin Vernau, Intendantin des WDR: "Marie Jacquot verbindet künstlerische Exzellenz mit Neugier, Offenheit und mit der besonderen Fähigkeit, Menschen zu begeistern und ihnen neue Zugänge zur Musik zu eröffnen. Ich freue mich sehr auf die Konzerterlebnisse, die sie mit dem WDR Sinfonieorchester schaffen wird - Erlebnisse, die unser Publikum bewegen, inspirieren und zusammenbringen."Bereits das Eröffnungskonzert zeigt, wofür Marie Jacquot als Künstlerin steht: Sie setzt bekannte und unbekannte Werke unterschiedlicher Epochen miteinander in Beziehung, um neue Sicht- und Hörweisen anzubieten. Gemeinsam mit dem WDR Sinfonieorchester und der international gefeierten Pianistin Yulianna Avdeeva spannt sie einen Bogen von Richard Wagner über Frédéric Chopin und Augusta Holmés bis zu Alexander Skrjabin."Musik kann Menschen miteinander verbinden und neue Perspektiven eröffnen", sagt Marie Jacquot. "Mich interessiert, wie Werke miteinander ins Gespräch treten und welche Gedanken, Bilder oder Gefühle sie bei den Zuhörerinnen und Zuhörern auslösen. Am Ende zählt für mich, dass das Publikum etwas von einem Konzertabend mit nach Hause nimmt, das nachwirkt."Das Konzert ist zugleich ein Ausblick auf das, was das Publikum in den kommenden Jahren von Marie Jacquot erwarten darf. Die neue Chefdirigentin verbindet bekannte Meisterwerke mit Entdeckungen, setzt auf überraschende Perspektiven und möchte klassische Musik für ein breites Publikum erlebbar machen. Dabei reicht ihr Repertoire von Haydn bis zur Gegenwart, von großen sinfonischen Werken bis zu selten gespielten Kompositionen.Das Antrittskonzert von Marie Jacquot können Sie auch per Livestream verfolgen, auf youtube.com/@ARDKlassik sowie auf der Homepage des WDR Sinfonieorchesters (https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/sinfonieorchester/konzerte/termine/aufbruch-124.html)und ab 20:03 Uhr auf WDR 3.Antrittskonzert von Marie JacquotFreitag, 18. September 2026, 20:00 UhrKölner PhilharmonieAufbruchRichard WagnerVorspiel zum 1. Aufzug aus LohengrinFrédéric ChopinKonzert Nr. 2 f-Moll für Klavier und Orchester op. 21Augusta HolmésAndroméde, Sinfonische DichtungAlexander SkrjabinLe poéme de l'extase op. 54Yulianna Avdeeva, KlavierWDR SinfonieorchesterMarie Jacquot, LeitungFotos finden Sie unter ard-foto.de.Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6351354