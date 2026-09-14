Der Aufsichtsrat der Concordia Versicherungen stellt die Weichen für die Zukunft und hat Pavel Berkovitch zum 01.01.2027 als ordentliches Vorstandsmitglied in das Führungsgremium berufen. Sein Vorgänger Johannes Grale tritt nach über 16 Jahren im Vorstand den Ruhestand an. Änderungen im Vorstand der Concordia Versicherungen: Zum 01.01.2027 wird Pavel Berkovitch als ordentliches Vorstandsmitglied vom Aufsichtsrat in das Führungsgremium berufen. Er wird Nachfolger des 62-jährigen Johannes Grale, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact