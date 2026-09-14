Vertrieb kann für sehr unterschiedliche Menschen attraktiv sein, meint Susanne Wessely. Wie können Berufe im Vertrieb für mehr Menschen erstrebenswert werden - und speziell für Frauen? Was macht ein starkes Vertriebsteam aus? Und wie kommt ein Unternehmen wie die BarmeniaGothaer dahin? Interview mit Susanne Wessely, Leiterin der Maklerdirektion Stuttgart, BarmeniaGothaer AGFrau Wessely, dass es wenige Frauen im Vertrieb gibt, ist bekannt, besonders in der Versicherungsbranche. Wie blicken Sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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