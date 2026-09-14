Mainz (ots) -Deutschland blickt nur zwei Wochen nach der "Denkzettelwahl" in Sachsen-Anhalt erneut auf einen spannenden Wahlsonntag. Welche Auswirkungen werden die Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern für Land und Bund haben? Darüber wird im ZDF am Wahlsonntag, 20. September 2026, ab 22.15 Uhr, bei "Markus Lanz" und am Tag nach der Wahl, am Montag, 21. September 2026, 22.15 Uhr, in einem "maybrit illner spezial" diskutiert.Der informative Wahlabend im ZDF wird um eine abschließende Talkrunde bei "Markus Lanz" ergänzt. Die Live-Berichterstattung von den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern startet am Sonntag, 20. September 2026, um 17.30 Uhr im ZDF-Wahlstudio in Schwerin und geht zunächst bis 20.15 Uhr - mit der "heute"-Sendung um 19.00 Uhr und dem ZDF-Wahlstudio erneut ab 19.25 Uhr sowie der Übergabe ab 19.35 Uhr nach Berlin, wo ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmermann zu einer Gesprächsrunde mit bundespolitischen Reaktionen begrüßt, hochrangig besetzt aus den im Bundestag vertretenen Parteien. Ab 21.45 Uhr bringt das "heute journal" mit Moderatorin Marietta Slomka die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den aktuellsten Stand zum Wahlausgang. Und direkt im Anschluss geht um 22.15 Uhr "Markus Lanz" im ZDF auf Sendung."maybrit illner spezial" am Tag nach den WahlenBerlin und Mecklenburg-Vorpommern haben gewählt und ganz Deutschland blickt in die Hauptstadt und nach Schwerin: Was bedeutet das Wahlergebnis für das Land und für die Politik in Berlin? Maybrit Illner diskutiert darüber am Montag, 21. September 2026, 22.15 Uhr, mit Politikern und Beobachtern.KontaktBei Fragen zu "Wahl 2026" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.PressefotosPressefotos zu "Wahl 2026" im ZDF erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wahlen2026) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- ZDF-Politbarometer zu den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern (https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/politbarometer-extra-landtagswahlen-berlin-mecklenburg-vorpommern-100.html)- ZDFheute-Beiträge zur Wahl in Berlin (https://www.zdfheute.de/thema/wahl-in-berlin-100.html)- ZDFheute-Beiträge zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern (https://www.zdfheute.de/thema/landtagswahl-mecklenburg-vorpommern-100.html)- ZDF-Pressemitteilung zu den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern (https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/wahlen-in-berlin-und-mecklenburg-vorpommern-live-im-zdf)- ZDF-Presseinformation zu den Landtagswahlen im September (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/wahl-2026-im-zdf-1)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6351373