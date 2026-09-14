Hamburg (ots) -Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) und die von ihr angeführte Democracy News Alliance (DNA) beteiligen sich an der heute startenden Aktionswoche der Initiative "Demokratie braucht viele Stimmen". Die DNA macht dabei die Inhalte auf ihrer Nachrichtenwebsite www.democracy-news.org zum ersten Mal komplett für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich. Einen solchen Zugriff auf die Beiträge zum Thema Demokratie/Autokratie aus aller Welt haben sonst nur eingeloggte Nutzer - bis einschließlich 19. September sind sie nun für jedermann aufrufbar.Die Aktionswoche der Initiative "Demokratie braucht viele Stimmen" rund um den Internationalen Tag der Demokratie am 15. September hat das Ziel, eine öffentliche Debatte über die Zukunft der demokratischen Öffentlichkeit anzustoßen. Getragen wird die Initiative von zahlreichen Medien und Medienverbänden in ganz Deutschland, darunter der BDZV (Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger) sowie der MVFP (Medienverband der freien Presse)."Demokratie braucht viele Stimmen - das gilt nicht nur in Deutschland, sondern überall", sagt dpa-CEO Peter Kropsch. "Die Öffnung der DNA-Website während der Aktionswoche soll dazu beitragen, die Aufmerksamkeit dafür zu erhöhen, wie sich Demokratie und Medien rund um den Globus verändern. Die Beiträge aus dem dpa-Auslandsnetz, die auf der Website veröffentlicht werden, sind zudem gute Beispiele dafür, dass die faktenorientierte, erklärende Arbeit von unabhängigen Nachrichtenagenturen unverzichtbar ist und bleibt, wenn man die Entwicklungen weltweit verstehen und für sich selbst beurteilen möchte."Die Website www.democracy-news.org ist ein englischsprachiges journalistisches Angebot zur Beobachtung demokratischer Prozesse. Sie enthält unter anderem kuratierte Inhalte aus den Diensten aller an der DNA beteiligten Nachrichtenagenturen. Die Themenauswahl und -gewichtung orientieren sich dabei an wissenschaftlichen Indikatoren, mit deren Hilfe sich analysieren lässt, ob sich ein Land aktuell weiter demokratisiert oder ob es hingegen zunehmend autokratisch geprägt ist.Die DNA-Website enthält darüber hinaus exklusiv produzierte Beiträge. Diese werden sich während der Aktionswoche schwerpunktmäßig mit dem Thema "Demokratie und Medien" befassen. Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten der dpa berichten dabei über Entwicklungen in Mexiko, Kenia, Ungarn, Indien und der Türkei.Über dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 130 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (Geschäftsführer der Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co. KG, München).Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website (https://www.dpa.com/de/ueber-die-dpa/unabhaengigkeitprojekt-forderungen) zu finden.Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100017805/100942293