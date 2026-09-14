München (ots) -- Jury nominiert drei Familienshows für den Publikumspreis- Abstimmungszeitraum: 11. September 2026 - 4. Oktober 2026 unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting (http://www.blauerpanther.com/Publikumsvoting)- Medienminister Dr. Florian Herrmann: "Jetzt ist das Publikum gefragt, welche dieser großen Familienshows und welche Moderatorinnen und Moderatoren den heiß begehrten Blauen Panther mit nach Hause nehmen dürfen."- Disney+, THE SPOT media & film und TiVo sind Partner des Blauen Panthers- ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek führt durch die große Award Show am 21. Oktober 2026 in der BMW WeltAm vergangenen Freitag verkündeten die Fernsehzeitschriften TV 14 und TV movie exklusiv, welche Familienshows die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" für den Publikumspreis "Beliebteste Familienshow" und damit einhergehend für die jeweilige Moderationsleistung nominiert hat. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können seit 11. September bis zum 4. Oktober 2026 unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting abstimmen. Zur Wahl stehen:- "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, Florida Entertainment GmbH im Auftrag von Joyn/ ProSiebenDie Jury (Auszug): "'Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)' macht aus einem klassischen Quiz ein modernes Live-Event. Unerwartete Wendungen, wechselnde Spielmechaniken und moralische Entscheidungen sorgen dafür, dass es nie nur um richtige Antworten geht. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen Risiken abwägen, Verantwortung übernehmen und sich immer wieder auf neue Situationen einstellen. So entsteht Spannung, die weit über das eigentliche Quiz hinausgeht. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf führen mit großer Leichtigkeit durch diese Dynamik. Dank ihrer langjährigen Zusammenarbeit ergänzen sie sich mühelos, greifen spontane Situationen schlagfertig auf und geben dem Spiel den richtigen Rhythmus. Sie wissen genau, wann sie mit Humor Akzente setzen und wann sie sich zurücknehmen, damit die Kandidatinnen und Kandidaten im Mittelpunkt stehen. Gerade diese Balance macht ihre Moderation so überzeugend."- "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Kai Pflaume, i&u Studios GmbH im Auftrag des NDR für Das ErsteDie Jury (Auszug): "Seit 15 Jahren begeistert 'Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell' Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern und steht für anspruchsvolle Familienunterhaltung. Die Sendung bringt Generationen zusammen und zeigt, dass Spannung auch aus echter Leistung und gegenseitigem Respekt entstehen kann - große Abendunterhaltung im besten Sinne. Im Mittelpunkt stehen besonders talentierte Kinder, die mit außergewöhnlicher Disziplin und Leidenschaft prominente Erwachsene herausfordern. Die jungen Teilnehmenden werden nie zur Schau gestellt, sondern als ernst zu nehmende Mitstreiterinnen und Mitstreiter behandelt. (...) 'Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell' erreichtregelmäßig ein Millionenpublikum und gehört zu den erfolgreichsten Showreihen im deutschen Fernsehen. Kai Pflaume hat diesen Erfolg maßgeblich geprägt: Er begegnet den Kindern auf Augenhöhe, gibt ihnen Raum für ihre außergewöhnlichen Lebensgeschichten und Leistungen und stellt nicht sich selbst in den Vordergrund, sondern lässt die Talente glänzen. So ist er nicht nur Moderator, sondern ein Gastgeber, der mit Empathie und Witz Großeltern, Eltern und Kinder gleichermaßen begeistert."Kai Pflaume: "Ich freue mich sehr über die Nominierung von 'Klein gegen Groß' und drücke fest die Daumen!"- "Wer weiß wie wann was war?" mit Barbara Schöneberger und Stefan Raab, Raab Entertainment im Auftrag von RTLDie Jury (Auszug): "In 'Wer weiß wie wann was war?' moderieren Barbara Schöneberger und Stefan Raab eine Samstagabendshow, in der das Zusammenspiel der beiden Hosts den Abend trägt. Ihr sichtbarer Spaß an der gemeinsamen Arbeit überträgt sich unmittelbar auf Studio und Publikum - das Ergebnis ist aufwendige, witzige und liebevoll gemachte Samstagabendunterhaltung. Die Stärke dieser Moderationsleistung liegt in der Rollenverteilung: Barbara Schöneberger gibt dem Abend Struktur, Timing und souveräne Schlagfertigkeit und fängt Stefan Raabs Energie auf. Er wiederum findet sichtbar neue Freude am Moderieren und beweist dabei, dass er Humor auch jenseits der Provokation beherrscht. Beide agieren auf Augenhöhe, keiner dominiert - und genau diese Balance schafft den Raum, in dem sich prominente Gäste trauen, loszulassen und das Publikum zum begeisterten Mitspieler wird. (...) Barbara Schöneberger und Stefan Raab zeigen: Große Samstagabendunterhaltung lebt von der Persönlichkeit und Spielfreude ihrer Hosts."Barbara Schöneberger: "Was für eine Freude und Ehre, ich als Bayerin bin für den Bayerischen Fernsehpreis nominiert. Endlich etwas, das ich meinen Eltern erzählen kann!"Stefan Raab: "Ich freue mich außerordentlich über die Nominierung zum Bayerischen Fernsehpreis.Es ist nicht nur eine große Ehre, sondern der Blaue Panther passt auch ausgezeichnet zu meinem Teeservice. Also, würde mich freuen, wenn wir ihn bekämen."Medienminister Dr. Florian Herrmann, MdL: "Jetzt ist das Publikum gefragt, welche dieser großen Familienshows und welche Moderatorinnen und Moderatoren den heiß begehrten Blauen Panther mit nach Hause nehmen dürfen. Mit dem Blauen Panther würdigen wir in Bayern die Vielfalt, Kreativität und Qualität herausragender TV- und Streamingproduktionen aus ganz Deutschland. Der Publikumspreis gibt den Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wer sie am meisten begeistert. Also mitmachen und abstimmen! Wir sind gespannt, welche Show zur 'beliebtesten Familienshow' gewählt wird und wer den Blauen Panther bei der großen Award-Show im Herbst gewinnt."Unter allen berechtigten Voting-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern werden 2 x 2 Tickets für die große Award-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 21. Oktober 2026 in München verlost.Und: Es wird einen weiteren Publikumspreis geben. Vom 6. bis zum 21. Oktober 2026 sind die Zuschauerinnen und Zuschauer erneut gefragt und können über den Preis "Beliebteste Social Media-Persönlichkeit" abstimmen. Nähere Informationen hierzu folgen.Bekanntgabe der Preisträgerinnen und Preisträger des Blauen PanthersWie im vergangenen Jahr setzt das Showkonzept des von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produzierten "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auch 2026 konsequent die Ausgezeichneten szenisch in den Mittelpunkt. Bis auf wenige Ausnahmen werden alle Preisträgerinnen und Preisträger im Vorfeld des Blauen Panther kommuniziert und erhalten einen individuell gestalteten Showmoment - entwickelt im kreativen Austausch mit ihnen selbst. Ob emotional, überraschend oder künstlerisch inszeniert: Die Ehrung wird zu einem persönlichen Erlebnis, das die Leistung der Preisträgerinnen und Preisträger auf besondere Weise würdigt.Diese Preisträgerinnen und Preisträger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026 stehen bereits festEhrenpreis des Ministerpräsidenten geht an Johannes B. KernerÜber den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten zum "Blauer Panther - TV & Streaming Award" darf sich in diesem Jahr Johannes B. Kerner freuen. Er wurde von Dr. Markus Söder per Live-Schalte in einer Aufzeichnung seiner erfolgreichen Show "Der Quiz-Champion" überrascht.Staraufgebot in der Pre-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" ab 17 UhrDurch die große Award Show führt in diesem Jahr erneut ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek.Schon bevor die große Show startet, können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Pre-Show ab 17 Uhr auf ein tolles Staraufgebot bei unseren Moderatorinnen und Moderatoren live im Stream freuen: Auf dem Blue Carpet empfängt Content Creator Alessandro Capasso (@sandrocap) die Stars. Cathy Hummels (@cathyhummels) ist in diesem Jahr als VIP- & Backstage-Moderatorin in der BMW Welt unterwegs und blickt für die Zuschauerinnen und Zuschauer hinter die Kulissen und spricht mit den Gästen. In der Streaming Lounge dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Twitch-Streamerin Nova (@starletnova) und Rocket Beans-Moderator und DJ Daniel "Schröck" Schröckert (@kinoplusdaniel) freuen, die mit interessanten Talks, Community-Fragen, Spielen und Einspielern auf die bevorstehende Award Show einstimmen. Ab 19 Uhr feiern die beiden mit den Zuschauerinnen und Zuschauern die Watch Party zur Live-Show auf den Twitch-Kanälen von Rocket Beans TV und Starletnova sowie bei YouTube auf dem Kino+-Kanal von RBTV.Die Pre-Show (ab 17 Uhr) und die Preisverleihung (ab 19 Uhr) werden im Livestream aufwww.blauerpanther.com gezeigt. Die Preisverleihung wird zudem ab 19 Uhr live in der ARD Mediathek gestreamt und wird am gleichen Abend im BR Fernsehen ab 22:45 Uhr ausgestrahlt. Die Sendung steht anschließend in der ARD Mediathek, im ZDF Streaming-Portal und in der 3sat Mediathek zur Verfügung. Auch in diesem Jahr werden Joyn und RTL+ die Pre-Show und die Award Show live streamen.Die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026Unter dem Vorsitz von Stefan Feldmann, Chef des Protokolls der Bayerischen Staatsregierung, setzt sich die unabhängige Jury aus erfahrenen Medienexpertinnen und -experten zusammen, die ihre Entscheidungen gemeinsam auf Basis journalistischer, kreativer und technischer Qualität der eingereichten Beiträge treffen.Die Jurymitglieder 2026 sind: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Sasha Bühler (ehem. Netflix), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Dániel Koren (RTL Deutschland), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Lars Penck (Amazon MGM Studios), Prof. Bettina Reitz (Präsidentin der Hochschule für Fernsehen und Film München a.D.), Marco Risch (Content Creator & Creative Director), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).Partner des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"BMW ist wieder offizieller Mobility- und Locationpartner des "Blauer Panther - TV & Streaming Award".Weitere Partner sind:- Disney+, Partner des Blauen PanthersEun-Kyung Park, SVP & Country Manager GSA bei The Walt Disney Company: "Herausragende Geschichten entstehen dort, wo Kreativität, Mut und Talent zusammenkommen. Seit jeher steht Disney für Geschichten, die Menschen weltweit begeistern und emotionale Verbindungen schaffen. Der Blaue Panther ehrt genau diese kreative Leistung und macht sichtbar, welche außergewöhnlichen Inhalte und vielversprechenden Talente die deutschsprachige TV- und Streaminglandschaft hervorbringt. Umso mehr freuen wir uns, diese gemeinsame Leidenschaft für großartige Geschichten zu feiern und den kreativen Köpfen hinter ihnen eine Bühne zu geben."- THE SPOT media & film, offizieller Medienpartner des Blauen PanthersThomas Schultze, Chefredaktion THE SPOT media & film: "Nach nur zweieinhalb Jahren am Markt ist es THE SPOT media & film gelungen, sich mit einer neuen, nach vorne denkenden Form der Branchenberichterstattung zu etablieren, nicht zuletzt dank des Schulterschlusses mit Veranstaltungen und Institutionen, die in ihren Bereichen ähnlich progressiv agieren. Weshalb wir uns sehr freuen, auch in diesem Jahr wieder als Medienpartner zum Gelingen des Blauen Panther beitragen zu können - ein Event, das jährlich an Bedeutung und Relevanz gewinnt."- TiVo, Offizieller Smart TV & Streaming Tech Partner des Blauen PanthersCharles Dawes, Senior Director International Marketing at TiVo: "TiVo steht für ein personalisiertes Unterhaltungserlebnis, das Menschen inspiriert und begeistert, und gestaltet eine vielfältige Zukunft des Entertainments mit. Deshalb freuen wir uns, als Sponsor des Blauen Panthers herausragende Leistungen und kreative Köpfe aus Fernsehen, Streaming und digitalen Medien zu feiern."Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Group, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Der Blaue Panther ist eine Auszeichnung aus der Branche für die Branche und geht auf eine Initiative der Bayerischen Staatskanzlei zurück, die damit die Vielfalt und Qualität der Fernseh- und Streaminglandschaft würdigt.Eine Auszeichnung mit dem Blauen Panther für deutschsprachige Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen ist in fünf Kategorien möglich: "Information / Journalismus", "Fiktion", "Entertainment", "Kultur / Bildung" und "Social Media". In den Kategorien "Entertainment" und "Social Media" sind zudem Publikumspreise möglich. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Zusätzlich wird ein von der Bayerischen Staatskanzlei mit 10.000 Euro dotierter Nachwuchspreis vergeben.Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und seit 2025 von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produziert. Der Blaue Panther findet im Rahmen der MEDIENTAGE München (21. - 23. Oktober 2026) statt, die in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum feiern.Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auf Social Media:Instagram:https://www.instagram.com/blauerpanther_award/LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/blauerpanther-award/TikTok:https://www.tiktok.com/@blauerpanther_award?_t=8kQNBXUlzdp&_r=1YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRm86s5yJBMLhWR9xTe1VtAPressekontakt:Fink-Wuest Kommunikation GmbHPetra Fink-WuestTel: 0151-61109353pfw@fink-wuest-kommunikation.deOriginal-Content von: Blauer Panther - TV & Streaming Award, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164525/6351387