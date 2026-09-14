Berlin (ots) -Nach rund fünf Jahren endet das Projekt am 30. September 2026. Ab Januar 2027 - vorbehaltlich der Förderentscheidung - soll das Mittelstand-Digital Zentrums Ost seine Arbeit aufnehmen.336 Veranstaltungen und Workshops, 14.251 Teilnehmende und über 30 übertragbare Digitalisierungsbeispiele aus dem Mittelstand: Nach rund fünf Jahren praxisnaher Unterstützung endet am 30. September 2026 die Projektlaufzeit des Mittelstand-Digital Zentrums Berlin. Die Bilanz zeigt, wie das Zentrum kleine und mittlere Unternehmen in Berlin und Brandenburg dabei unterstützt hat, digitale Technologien kennenzulernen, Kompetenzen aufzubauen und konkrete Vorhaben umzusetzen.Ob erste Orientierung, die Qualifizierung von Mitarbeitenden oder die Umsetzung eines Digitalisierungsvorhabens: Das Mittelstand-Digital Zentrum Berlin setzte stets bei den tatsächlichen Herausforderungen der Unternehmen an. Dafür bündelten der Unternehmensverband Der Mittelstand. BVMW, das Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering und das Institut für Innovations- und Informationsmanagement ihre jeweiligen Kompetenzen. So entstanden aus verständlich vermitteltem Wissen und praktisch erlebbaren Technologien tragfähige Lösungen für den betrieblichen Alltag.Grundlage für diesen niedrigschwelligen Zugang war die Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE), durch die Unternehmen alle Angebote des Mittelstand-Digital Zentrums Berlin kostenfrei nutzen konnten.Das Zentrum in ZahlenDie Bilanz der Projektlaufzeit zeigt die Reichweite der Angebote:- 336 Veranstaltungen und Workshops mit 14.251 Teilnehmenden- 232 Beteiligungen an Messen und externen Veranstaltungen- über 30 übertragbare Digitalisierungsbeispiele aus dem MittelstandWirkung im bundesweiten NetzwerkAuch die externe Evaluation des bundesweiten Netzwerks der Mittelstand-Digital Zentren bestätigt die Wirkung der Unterstützungsangebote. Laut dem im November 2025 veröffentlichten Zwischenbericht zur Evaluation des Förderschwerpunkts Mittelstand-Digital werden in fast jedem zweiten unterstützten Unternehmen Digitalisierungsmaßnahmen und/oder Folgeinvestitionen angestoßen. Eine Hochrechnung zeigt zudem: Bei rund 65.000 der seit 2021 erreichten Unternehmen konnten die Mittelstand-Digital Zentren zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen, bei bis zu 33.524 Unternehmen zur Steigerung von Umsätzen und bei bis zu 32.066 Unternehmen zur Steigerung von Gewinnen.Digitalisierung, die in der Praxis ankommtInhaltlich reichte das Spektrum von Künstlicher Intelligenz und KI-Readiness über Wissensmanagement und Cybersicherheit bis hin zu digitaler Souveränität und dem Aufbau digitaler Kompetenzen. Seit dem Projektstart im September 2021 wurden die Themen und Formate kontinuierlich an neue technologische Entwicklungen und die Bedarfe kleiner und mittlerer Unternehmen angepasst.Zu den praxisnahen Angeboten gehörten unter anderem der KI-Escaperoom in Werder (Havel), zahlreiche Online- und Präsenzformate zu KI und Geschäftsmodellen sowie KI in der Unternehmenskommunikation und Kooperationen mit dem Forum Digitale Technologien und dem KI-Campus. Künstliche Intelligenz entwickelte sich dabei über die Projektlaufzeit zu einem zentralen Schwerpunktthema des Zentrums - von der ersten Orientierung und Qualifizierung bis zur konkreten Erprobung und Umsetzung in Unternehmen.Wie Digitalisierung konkrete betriebliche Herausforderungen lösen kann, zeigen die Praxisbeispiele in den verschiedensten Unternehmen: Für SecAnim entstand eine KI-gestützte Routen- und Personaleinsatzplanung, beim Kompass Zentrum für Existenzgründung wurden unstrukturierte Mandantendaten für eine schnellere, datenschutzkonforme Nutzung aufbereitet, und auf dem Biohof Werder ermöglicht ein Prototyp aus Sensorik, Einplatinencomputer und LoRaWAN die Fernüberwachung der mobilen Hühnerhaltung. Die Beispiele verdeutlichen den Ansatz des Zentrums, Lösungen gemeinsam mit den Unternehmen zugänglich, wirtschaftlich sinnvoll und praxistauglich zu gestalten.Ausblick auf das Mittelstand-Digital Zentrum OstDie im Berliner Projekt aufgebauten Kompetenzen, Netzwerke und Erfahrungen sollen der Region erhalten bleiben. Ab Januar 2027 soll das Mittelstand-Digital Zentrum Ost seine Arbeit aufnehmen. Es soll Unternehmen in Berlin, Brandenburg und Sachsen bei der digitalen Transformation unterstützen.Dem geplanten Konsortium sollen neben dem BVMW die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, das Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering, das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU, die Technische Hochschule Wildau sowie die Technische Universität Chemnitz angehören.Bis zum 30. September 2026 informiert das Mittelstand-Digital Zentrum Berlin weiterhin über seine Angebote und Ergebnisse. Die entstandenen Wissensangebote bleiben anschließend unter https://digitalzentrum-berlin.de/ abrufbar. Aktuelle Informationen zum geplanten Zentrum Ost werden über die fortbestehenden Social-Media-Kanäle des Mittelstand-Digital Zentrums Berlin veröffentlicht.Über Mittelstand-DigitalDas Mittelstand-Digital Netzwerk bietet mit den Mittelstand-Digital Zentren und der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote von Mittelstand-Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Pressekontakt:Alexander Krug, Referent Presse- und Öffentlichkeitsarbeitalexander.krug@bvmw.deAngelika Grüttner, Projektmanagerin Öffentlichkeitsarbeitangelika.gruettner@bvmw.deDer Mittelstand. BVMW e. V. / Mittelstand-Digital Zentrum BerlinAlte Potsdamer Str. 510785 BerlinÜber den VerbandDer Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands.Weitere Informationen unter: www.bvmw.dePressekontakt:Lutz KordgesPotsdamer Straße 710785 BerlinTelefon: 030 533206-302presse@bvmw.deOriginal-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51921/6351381