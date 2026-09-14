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AngloGold Ashanti schließt geochemisches Programm bei "Golden Eagle" ab



14.09.2026 / 11:50 CET/CEST

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14. September 2026 AngloGold Ashanti schließt geochemisches Programm bei "Golden Eagle" ab Goldexplorationsaktivitäten auf den "Golden Frontier"-Projekten kommen voran EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, einen aktuellen Überblick über die jüngsten Explorationsfortschritte bei den Goldvorkommen des Unternehmens zu geben, die gemeinsam als "Golden Frontier" bekannt sind. Das "Golden Frontier"-Goldportfolio umfasst das Goldprojekt "Golden Eagle", das Gegenstand einer Farm-in-Vereinbarung1 von AngloGold Ashanti Plc (AGA) im Wert von 9,0 Millionen US-Dollar ist, sowie die Goldprojekte "Southern Frontier", "Northern Frontier" und "Western Frontier", die sich über die vier Projektgebiete hinweg mit einer Fläche von mehr als 3.000 km² erstrecken. Bei den "Frontier"-Projekten wurden über 21 vielversprechende Goldprospekte identifiziert. Wichtigste Highlights: Golden-Eagle-Goldprojekt (AGA farm-in) Ein umfangreiches geochemisches Bodenprobenprogramm in allen drei Lizenzgebieten wurde abgeschlossen.

Insgesamt wurden 2.659 Proben entnommen; die Ergebnisse stehen noch aus.

Das Probenentnahmegebiet umfasst die direkt interpretierte nordöstliche Fortsetzung der gebänderten Eisenformation (BIF), in der sich die hochgradige Goldlagerstätte Winston befindet, die Bohrabschnitte wie 16 m mit 55,23 g/t Gold ab 116 m 2 erbracht hat.

in der sich die hochgradige Goldlagerstätte Winston befindet, die Bohrabschnitte wie ab 116 m erbracht hat. Es gibt mehrere noch nicht erprobte und kaum erkundete Goldvorkommen, an denen Scherzonen und Verwerfungen die BIF-Einheiten von Golden Eagle durchschneiden.

Die Vorbereitungen für eine hochauflösende geophysikalische Magnetmessung mit Drohnen (UAV) über das gesamte Projektgebiet wurden aufgenommen. Southern-Frontier-Goldprojekt Die Planung des geochemischen und geophysikalischen Programms im gesamten Projekt, einschließlich des Prospektionsgebiets Hazina, wurde abgeschlossen.

Das Programm dient der Nachverfolgung früherer Ergebnisse, zu denen eine Gesteinsprobenentnahme mit 4,45 g/t Gold sowie vielversprechende Ergebnisse aus Flusssedimenten gehörten, darunter 8.820 ppb Gold mit sichtbarem Gold in fünf der 16 Flusssedimentproben³.

sowie vielversprechende Ergebnisse aus Flusssedimenten gehörten, darunter mit sichtbarem Gold in fünf der 16 Flusssedimentproben³. Erste Ergebnisse zeigen ein bedeutendes Explorationspotenzial auf einer Länge von 3 km und weisen auf das Potenzial für eine bedeutende Goldentdeckung hin, ähnlich den Goldlagerstätten Handeni (1,0 Moz)4 oder New Luika (1,1 Moz)5. Western Frontier Kupfer-Gold-Projekt In sechs vorrangigen Prospektionsgebieten wurde ein bedeutendes Kupfer-Gold-Potenzial (Cu-Au) erkannt.

erkannt. In unmittelbarer Nähe zur Mpanda-Cu-Au-Entdeckung6 des an der ASX notierten Unternehmens Resource Minerals International Ltd (ASX: RMI); innerhalb derselben geologischen Formation. Die Region gilt als vorrangiger Standort für die Kupferexploration seitens der tansanischen Regierung (GoT). Northern-Frontier-Projekt Es wurde ein bedeutendes Potenzial für Nickel, Lithium, Gold und Wolfram festgestellt, wobei anhand der umfangreichen regionalen Datenbank des Unternehmens sechs vorrangige Prospektionsgebiete identifiziert wurden.

festgestellt, wobei anhand der umfangreichen regionalen Datenbank des Unternehmens sechs vorrangige Prospektionsgebiete identifiziert wurden. Der Nordwesten Tansanias gilt als äußerst vielversprechend für Lithium und Wolfram und ist nach heutigen Maßstäben nach wie vor erheblich untererkundet. Gestützt auf Rekordpreise für Gold, Kupfer und Wolfram7, 8, 9 ist das Unternehmen der Ansicht, dass die "Golden Frontier"-Vermögenswerte den Aktionären Zugang zu einem äußerst vielversprechenden Explorationsportfolio bieten. Die Priorität und der Schwerpunkt von EcoGraf liegen weiterhin auf der Weiterentwicklung des Epanko-Graphit-Projekts und des vertikal integrierten Geschäftsbereichs für HF-freie Batterieanodenmaterialien. Dieser Ansatz bietet dem Unternehmen kurzfristiges Explorationspotenzial und gewährleistet gleichzeitig ein langfristiges Engagement bei kritischen Mineralien, die für die globale Energiewende unerlässlich sind. Im Anschluss an das kürzlich angekündigte garantierte Aktienkaufprogramm (Share Purchase Plan, SPP)¹° wird ein Teil der eingeworbenen Mittel für den Beginn der Exploration in den tansanischen Goldprojekten des Unternehmens verwendet, zusätzlich zu der "Golden Eagle"-Farm-in-Vereinbarung mit AGA im Wert von 9,0 Millionen US-Dollar. Die Teilnahme am SPP ist offen, und berechtigte Aktionäre werden dazu angehalten, ihre Anträge frühzeitig einzureichen, um vor dem Abschlussdatum ausreichend Zeit für die Bearbeitung zu lassen. Goldprojekte von Golden Frontier Die Projekte befinden sich in strategisch günstiger Lage in wenig erkundeten, aber äußerst vielversprechenden Gebieten am östlichen Rand der Weltklasse Archaischen Goldfelder am Viktoriasee und den umliegenden proterozoischen tektonischen Gürteln, wobei in den erstgenannten bereits mehr als 70 Moz Gold2 gefördert wurden. Zusätzlich zu ihrem Goldpotenzial weisen die Frontier-Projekte ein breites Mineralvorkommenpotenzial auf, einschließlich Möglichkeiten für Lithium-Pegmatit-, Kupfer-, Nickelsulfid- und Wolfram-Mineralisierungen, was dem gesamten Portfolio weiteres Explorationspotenzial verleiht. Der tansanische Goldkraton ist Teil einer der weltweit bedeutendsten archaischen Grünstein-Goldprovinzen, die hinsichtlich ihres geologischen Alters und ihrer geologischen Struktur mit dem australischen Yilgarn-Kraton, dem kanadischen Superior-Kraton und dem westafrikanischen Kraton vergleichbar ist. Trotz seiner beträchtlichen Goldvorkommen und zahlreicher Bergbaubetriebe von Weltklasse sind weite Gebiete nach wie vor systematisch unerforscht, was außergewöhnliche Chancen für bedeutende neue Goldfunde bietet. Goldmarktumfeld Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das aktuelle Goldmarktumfeld günstige Rahmenbedingungen für Explorationsinvestitionen bietet. Der Goldpreis hat die Marke von 4.500 US-Dollar pro Unze überschritten, und die führenden Finanzinstitute Morgan Stanley und UBS prognostizieren für 2027 Preise von über 5.000 US-Dollar pro Unze7. Diese Prognosen deuten auf das Potenzial für eine anhaltende Phase hoher Goldpreise hin, was die Investitions- und Explorationsaktivitäten in der gesamten Branche weiter ankurbeln könnte. Diese Kombination aus günstigen Marktbedingungen, umfangreichen Landbesitzen und zahlreichen Zielen mit hoher Priorität verschafft EcoGraf ein erhebliches Potenzial für eine durch Entdeckungen getriebene Wertschöpfung, während das Unternehmen gleichzeitig seine Kerngeschäfte im Bereich Graphit und Batterieanodenmaterialien weiter vorantreibt. Golden-Eagle-Projekt Das Projekt "Golden Eagle" (Golden Eagle), das sich im selben strukturellen Korridor wie die historische Goldmine "Golden Pride" mit 3,4 Mio. Unzen2 befindet, ist Gegenstand einer auf fünf Jahre angelegten Farm-in-Vereinbarung (Vereinbarung) mit AGA über 9,0 Mio. US-Dollar zur Goldexploration, die im Dezember 20251 in Kraft getreten ist. Im ersten Jahr der Vereinbarung konzentriert sich AGA auf geologische Probenahmen und Datenerfassung, um die Identifizierung von Zielen und die Bohrplanung zu unterstützen. Dazu gehören geochemische Untersuchungen an der Oberfläche, geophysikalische Erhebungen und geologische Kartierungen. Die Explorationsabteilung von AGA hat ein umfangreiches geochemisches Bodenprobeentnahmeprogramm in allen drei Lizenzgebieten von Golden Eagle abgeschlossen. Insgesamt wurden 2.659 Proben auf einem Raster von 200 m x 1.000 m entnommen, das das gesamte Projektgebiet abdeckt. Alle Proben wurden protokolliert und zur Gold- und Multielementanalyse an SGS Mwanza übermittelt; die Ergebnisse stehen noch aus. Die Ergebnisse der Bodenproben bilden die Grundlage für die erste Ermittlung von Goldanomalien sowie für die Festlegung von Gebieten, in denen gezielte, engmaschige Folgeprobenahmen und geologische Kartierungen durchgeführt werden sollen. Parallel dazu bereitet AGA eine hochauflösende geophysikalische Magnetmessung mit einer Drohne (UAV) über dem gesamten Projektgebiet vor. Die Kombination aus den hochauflösenden geochemischen und geophysikalischen Daten sowie der detaillierten geologischen Kartierung soll AGA die notwendigen Daten liefern, um das erste Bohrprogramm für "Golden Eagle" zu planen, welches für das zweite Jahr der Vereinbarung vorgesehen ist. Frontier-Projekte Das Unternehmen hat einen umfassenden Plan für die Exploration der Frontier-Projekte bis zum Ende dieses Jahres erstellt. Dieses Programm soll in Kürze beginnen, vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses des Aktienkaufprogramms10, aus dessen Erlösen Mittel für die Goldexploration im Frontier-Projekt bereitgestellt werden sollen. Southern Frontier Der Schwerpunkt liegt zunächst auf Southern Frontier, mit dem Ziel, die Abdeckung der geochemischen Flusssedimentprobenahme am Prospektionsgebiet Hazina auf das gesamte Projektgebiet auszuweiten und gleichzeitig anomale Bereiche durch hochauflösende Bodenproben und geologische Kartierungen im Prospektionsmaßstab zu verdichten. Das für dieses Jahr bei Southern Frontier geplante abschließende Feldprogramm ist eine geophysikalische magnetische UAV-Untersuchung; das Unternehmen befindet sich derzeit in Gesprächen mit in Tansania ansässigen Vermessungsunternehmen zur Durchführung dieses Programms. Die magnetische UAV-Untersuchung wird voraussichtlich hochauflösende geophysikalische Daten bei geringeren Flughöhen und engeren Linienabständen als bei herkömmlichen luftgestützten Untersuchungen liefern, was eine detailliertere Interpretation der lithologischen und strukturellen Einflussfaktoren auf die Mineralisierung ermöglicht. Die Methode bietet zudem einen kosteneffizienten, flexiblen und umweltschonenden Ansatz, der sich gut zur Verfeinerung von Explorationszielen im gesamten 588,5 km² großen Projektgebiet "Southern Frontier" eignet. Bislang wurde eine Fläche von etwa 8 km² im Rahmen des ersten Probenentnahmeprogramms für Gold in Flusssedimenten abgedeckt, wobei an den 16 Entnahmestellen außergewöhnliche Ergebnisse erzielt wurden. Die Hälfte davon ergab Werte von über 100 ppb Gold (mehr als das 20-fache der Hintergrundwerte), wobei zwei Probenwerte über 1.000 ppb und ein Höchstwert von 8.820 ppb Gold verzeichnet wurden, was zu einer über 3 km langen Anomalie führte, die in beide Richtungen offen bleibt und mit einer großen geophysikalischen Anomalie3 zusammenfällt. Da bislang nur 8 km² untersucht wurden, was lediglich 0,01 % der gesamten Projektfläche entspricht, besteht auf den verbleibenden 580 km² ein außergewöhnliches Potenzial für weitere hochgradige Ergebnisse, die in die nächste Phase der Prospektdefinition und der Bohrzielauswahl einfließen werden. Nach der vorrangigen Exploration im Bereich "Southern Frontier" wird das Unternehmen mit der Feldexploration in den Bereichen "Western Frontier" und "Northern Frontier" beginnen und dabei einen ähnlichen Ansatz wie bei "Southern Frontier" verfolgen. Western Frontier Über das Goldpotenzial der "Frontier"-Projekte hinaus bietet Western Frontier auch ein erhebliches Kupferpotenzial, da es weniger als 40 km von der jüngsten Cu-Au-Entdeckung des an der ASX notierten Unternehmens RMI entfernt liegt und sich im selben geologischen Umfeld befindet. Das Mpanda-Kupfer-Gold-Projekt von RMI ist derzeit Gegenstand eines ersten 2.500-m-Bohrprogramms6. Am 4. September 2026 betrug die Marktkapitalisierung von RMI 150 Mio. AUD. Bei "Western Frontier" hat EcoGraf vielversprechende, aber bislang noch wenig erkundete Gebiete aus dem Proterozoikum ausgewählt, die mehrere historische Kupfer- und Goldvorkommen sowie strukturelle Ziele aufweisen und sechs vorrangige Prospektionsgebiete für erste Felduntersuchungen bieten. Diese Prospektionsgebiete zielen auf proterozoische Kupfermineralisierungen sowie auf Goldlagerstätten ab, die der New-Luika-Goldmine von Shanta Gold ähneln, die 1,1 Moz mit einem Gehalt von 2,40 g/t Gold5 beherbergt. Das südliche Konzessionsgebiet von Western Frontier befindet sich in derselben geologischen Umgebung wie New Luika. In der Region gibt es bereits kleine bis mittelgroße Goldbetriebe, die sich um die Goldmine Katavi konzentrieren. Die tansanische Regierung strebt über den Geologischen Dienst von Tansania (GST) eine Diversifizierung der Bodenschätze in der Region an und hat diese Region als Priorität für die Kupferexploration ausgewählt, wobei EcoGraf eines der größten Konzessionspakete in diesem Gebiet hält. Northern Frontier Neben Gold weist Northern Frontier ein hohes Potenzial für Nickelsulfid-, Lithium- und Wolfram-Mineralisierungen auf. Das Projekt befindet sich im selben Gürtelsystem wie das Weltklasse-Nickelsulfid-Projekt Kabanga und zeichnet sich durch die geologische Wiederholung der granitischen Intrusionen aus, die die Lithium-Pegmatit-Felder im benachbarten Ruanda hervorgebracht haben, sowie durch den umfangreichen handwerklichen Zinn- und Wolframbergbau in der gesamten Region - ein wichtiger Indikator für Lithium-Pegmatite. Der Nordwesten Tansanias gilt als äußerst vielversprechend für Wolfram und ist nach heutigen Maßstäben nach wie vor erheblich untererkundet, wobei alle bestehenden Betriebe kleinräumig und handwerklich organisiert sind. Die Explorationsprogramme für Northern Frontier wurden mit einem Multi-Rohstoff-Ansatz geplant, bei dem die ersten geochemischen und geophysikalischen Untersuchungen ausgewertet werden können, um potenzielle Anomaliezonen für Gold sowie Wolfram, Lithium und Nickelsulfid zu identifizieren, wobei gleichzeitig auf den umfangreichen historischen technischen Datensatz zurückgegriffen wird, über den das Unternehmen für die Kagera-Region verfügt, in der sich Northern Frontier befindet. Dazu gehören die erworbenen historischen Daten von BHP, UNDP sowie aus den Jahren 2000 bis 2011, die Folgendes umfassen: Geochemische Datenbank zu Bohrlöchern und Oberflächenuntersuchungen

Geologische Kartierung

Umfangreiche geophysikalische Datensätze, darunter luftgestützte GEOTEM- und VTEM-Messungen, bodengestützte Crone-Oberflächen-Puls-EM-Untersuchungen sowie verschiedene regionale Erhebungen der tansanischen Regierung Tansanias positives Investitionsklima Tansania entwickelt sich weiterhin zu einem der attraktivsten Bergbauländer Afrikas, gestützt durch sich verbessernde Investitionsbedingungen, einen wachsenden Bergbausektor und starke staatliche Unterstützung für die Mineralienerschließung. Zu den wichtigsten Indikatoren zählen: Tansanias Rang im Fraser-Institute-Ranking verbesserte sich von Platz 76 von 76 Ländern im Jahr 2019 auf Platz 34 von 68 Ländern im Jahr 2025 12 .

. Die Bank of Tanzania meldete bis Juni 2026 Goldreserven in Höhe von 27,5 Tonnen (im Wert von etwa 10 Billionen TZS), was die fortlaufenden Ankäufe von im Inland produziertem Gold durch die Regierung im Rahmen ihrer Strategie zur Diversifizierung der Reserven widerspiegelt 13 .

. Der Beitrag des Bergbausektors in Tansania stieg im Jahr 2025 auf 10,3 % des BIP, gegenüber 7,8 % im Vorjahr, gestützt durch starke Rohstoffpreise und höhere Produktionsmengen¹4.

Die Mineralienexporte stiegen auf rund 5,4 Milliarden US-Dollar, was die Bedeutung des Bergbausektors für die nationale Wirtschaft untermauert¹4. Quellenangaben: Anm. 1: Siehe ASX-Mitteilung von EcoGraf Limited vom 17. Dezember 2025. Anm. 2: Siehe ASX-Mitteilung von Tanga Resources Limited vom 17. Juli 2017. Anm. 3: Siehe ASX-Mitteilung von EcoGraf Limited vom 23. Januar 2026. Anm. 4: Siehe Mineralressourcenschätzung und Aktualisierung eines technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das Handeni-Grundstück (East Africa Metals) Anm. 5: Siehe www.minedocs.com/23/Shanta-Gold-PR-MR-212022.pdf Anm. 6: Siehe ASX-Mitteilung von Resource Minerals International LTD vom 31. Juli 2026 Anm. 7: Siehe https://www.exchangerates.org.uk/news/46942/2026-08-20-gold-price-forecast-morgan-stanley-targets-above-5-000-in-2027.html Anm. 8: Siehe https://www.reuters.com/commentary/reuters-open-interest/lme-gripped-by-flash-squeeze-copper-tensions-boil-over-2026-08-19/ Anm. 9: Siehe https://www.reuters.com/world/asia-pacific/tungsten-breaks-records-china-export-curbs-military-demand-boost-investment-2026-04-29/ Anm. 10: Siehe ASX-Mitteilung von EcoGraf Limited vom 3. September 2026. Anm. 11: Siehe https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169136818306504 Anm. 12: Siehe https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/2026-02/annual-survey-of-mining-companies-2025.pdf Anm. 13: Siehe https://dailynews.co.tz/gold-reserves-rise-to-27-5-tonnes-as-bot-marks-60-years/ Anm. 14: Siehe https://african.business/2026/08/resources/mining-revenues-surge-as-tanzania-eyes-greater-share Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Zukunftsgerichtete Aussagen Verschiedene Aussagen in dieser Ankündigung beziehen sich auf Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" klassifiziert und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier präsentiert oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherungen, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erreicht werden. Erklärung der sachkundigen Person Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf und spiegeln angemessen Informationen wider, die von Herrn David Drabble, einer kompetenten Person, der Mitarbeiter von EcoGraf Limited und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (#307348) ist, zusammengestellt wurden. Herr Drabble verfügt über ausreichende Erfahrung, die mit dem Stil der Mineralisation und der Art der betrachteten Lagerstätte sowie mit der durchgeführten Tätigkeit relevant sind, um als kompetente Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources, and Ore Reserves (JORC Code) zu qualifizieren. Herr Drabble stimmt der Aufnahme der Angelegenheiten in diesen Bericht zu, die auf seinen Informationen in Form und Kontext basieren. Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören: • Epanko Graphitmine in Tansania; • Mechanische Formgebungsanlage in Tansania; • EcoGraf HFfree Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto-, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und • EcoGraf HFfree Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält umfangreiche Abbildungen und Fotos. 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