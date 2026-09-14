Hannover/Eschborn (ots) -- Zweites Modell in der "Platform Beyond Vehicle"-Strategie der Marke, die darauf abzielt, geräumige, variable und leistungsfähige Fahrzeuge für gewerbliche Zwecke und zum Personentransport zu bieten- PV7 Passenger mit flexiblen Sitzkonfigurationen und Langstreckenkomfort, PV7 Cargo mit hoher Ladekapazität, niedriger Ladekantenhöhe und geschäftsorientierter Zweckmäßigkeit- Spezielle PBV-Plattform E-GMP.S, 800-Volt-Ladetechnologie, reichweitenstarkes, breites Antriebssystem- Weiterentwickeltes PBV-Design mit markanten, aufrechten Proportionen und praktischen Details, die Raumangebot, Zugänglichkeit und Alltagstauglichkeit maximieren- Variable Sitzanordnung, Möglichkeiten zur Umrüstung, vernetzte Dienstleistungen und Flottenmanagement-Lösungen unterstützen vielfältige Kundenanforderungen- Kia präsentiert den PV7 und eine breite PBV-Modellpalette auf der IAA Transportation in Hannover (15. bis 20. September)Die hier gemachten Angaben zur Ausstattung des Kia PV7 sind vorläufig und beziehen sich auf den europäischen bzw. internationalen Markt. Die endgültigen Spezifikationen für den deutschen Markt finden Sie rechtzeitig zur Modelleinführung auf press.kia.com/de. Energieverbrauchsangaben: Der Kia PV7 steht noch nicht zum Verkauf. Die Homologation und die Energieverbrauchsermittlung der deutschen Länderausführung erfolgen unmittelbar vor der Markteinführung.Kia hat heute auf der IAA Transportation 2026 in Hannover (Fachbesucher- und Publikumstage 15. bis 20. September) den PV7 vorgestellt. Mit diesem zweiten Modell der "Platform Beyond Vehicle (PBV)"-Strategie der Marke baut Kia sein Angebot im Segment der elektrischen leichten Nutzfahrzeuge (eLCV) weiter aus. Der PV7 wird als Cargo- und Passenger-Variante erhältlich sein und verbindet elektrische Leistungsfähigkeit mit einem flexiblen Innenraum und vernetzten Technologien, um ein breites Spektrum an Geschäfts- und Mobilitätsanwendungen zu unterstützen. Er basiert auf der speziell für PBVs entwickelten Kia-Plattform E-GMP.S (Electric Global Modular Platform for Service) und verfügt über einen völlig ebenen Boden, der das Raumangebot und die Flexibilität maximiert, sowie über Lösungen, die am betrieblichen Alltag orientiert sind und Kunden helfen, die Produktivität zu steigern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Markteinführung des PV7 Passenger und PV7 Cargo in Europa und Korea ist für das zweite Halbjahr 2027 geplant. Weitere Märkte sowie Modell-Derivate und Umrüstversionen sollen folgen."Der PV7 markiert den nächsten Schritt auf unserem Weg zur individualisierten Mobilität und baut auf dem Fundament auf, das der PV5 gelegt hat", sagte Ho Sung Song, Präsident und CEO von Kia. "Indem er für spezifische Anwendungen entwickelte Hardware, maßgeschneiderte Software und spezifische PBV-Dienstleistungen vereint, geht der PV7 über das Fahrzeug selbst hinaus und bietet Kunden eine komplette Geschäftslösung, mit der sie die Produktivität, Flexibilität und langfristige Wertschöpfung steigern können."Die ausführliche Pressemitteilung liegt als PDF-Datei bei. Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie auf den Presse-Websites von Kia Deutschland (https://press.kia.com/de/) und Kia Europe (http://www.press-eu.kia.com/).# # #Über KiaKia ist eine globale Mobilitätsmarke mit der Vision, nachhaltige Mobilitätslösungen für Verbraucher, Kommunen und Gesellschaften weltweit zu schaffen. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung 1944 in der Mobilitätsbranche tätig. Kia hat heute weltweit etwa 52.000 Beschäftigte, ist in über 190 Märkten vertreten, betreibt Produktionsstätten in sechs Ländern und verkauft rund drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Kia ist ein Vorreiter bei der Popularisierung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen und entwickelt vielfältige Mobilitätsdienste, um Millionen von Menschen rund um den Globus zu ermutigen, die für sie besten Fortbewegungsarten zu erkunden. Der Markenslogan "Movement that inspires" ("Bewegung, die inspiriert") verdeutlicht die Zielsetzung von Kia, Verbraucher durch seine Produkte und Services zu inspirieren.Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Deutschland vertreten (www.kia.com/de). Die 100-prozentige Kia-Tochter mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main erzielte im Jahr 2025 einen Marktanteil von 2,1 Prozent und bei reinen Elektroautos von 2,8 Prozent.Nur wenige Kilometer von der Deutschland-Zentrale entfernt ist Kia Europe ansässig. Die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Mobilitätsanbieters betreut von Frankfurt aus 39 Märkte. Jeder zweite in Europa verkaufte Kia stammt aus europäischer Produktion: In Zilina, Slowakei, betreibt das Unternehmen seit 2006 eine hochmoderne Fertigungsanlage mit einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen, in der seit 2025 auch vollelektrische Kia-Modelle produziert werden.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).Weitere Informationen unter press.kia.com/de.Pressekontakt:Kia Deutschland GmbHSusanne MickanLeiterin UnternehmenskommunikationDüsseldorfer Straße 3665760 EschbornE-Mail: presse@kia.deOriginal-Content von: Kia Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33685/6351423