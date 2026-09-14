Eschborn (ots) -Auf den Spuren der Maya durch den Dschungel streifen, in einer kleinen Destillerie erfahren, wie Mezcal entsteht, mit Einheimischen traditionelle Salsas zubereiten und zum Sonnenuntergang über die türkisfarbene Lagune von Bacalar gleiten: Die 16-tägige Flugreise "Viva Mexiko!" von trendtours bietet ein abwechslungsreiches Ausflugsprogramm auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán in Kombination mit einem Badeaufenthalt in einem direkt am Karibikstrand gelegenen 5-Sterne-Resort.Das Erbe der Maya und UNESCO-WelterbestättenIm Mittelpunkt der Rundreise steht die außergewöhnliche Kulturgeschichte Yucatáns. Zu den Höhepunkten zählen Chichén Itzá mit der berühmten Stufenpyramide des Kukulcán und die Mayastadt Uxmal. Auch die historische Altstadt der Hafenstadt Campeche gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Hinzu kommen die spektakulär über dem Karibischen Meer gelegene Mayastätte Tulum sowie Städte wie Valladolid, Izamal und Mérida, in denen koloniales Erbe und mexikanische Gegenwart aufeinandertreffen.Dabei bleibt es nicht beim Besuch der bekannten Sehenswürdigkeiten. In einer kleinen Agaven-Destillerie lernen die Gäste die traditionelle Herstellung von Mezcal kennen. Auf einer ehemaligen Sisal-Hacienda erfahren sie, wie aus der Henequén-Agave jene Fasern gewonnen wurden, die Yucatán einst großen Wohlstand bescherten. Ein Besuch in einem Mayadorf gibt Einblicke in das heutige Leben der Maya, während ein Marktbesuch in Mérida und ein Workshop zur Zubereitung traditioneller Salsas die Küche der Region näherbringen. Auch Kakao und seine besondere Bedeutung für die Maya sind Thema der Reise.Für Abkühlung sorgt der Besuch einer Cenote - eines für Yucatán typischen, mit Süßwasser gefüllten Kalksteinbeckens. Ein weiterer Höhepunkt wartet in Bacalar: Bei einer Bootsfahrt zum Sonnenuntergang erleben die Reisenden die für ihre unterschiedlichen Türkis- und Blautöne bekannte Lagune vom Wasser aus.Von der Rundreise an den KaribikstrandNach den Entdeckungen auf Yucatán wechselt die Reise bewusst das Tempo. An der Riviera Maya verbringen die Gäste sechs Nächte im 5-Sterne-Strandresort Barceló Maya Colonial Beach. Direkt am Karibischen Meer lassen die trendtours-Gäste die erlebnisreiche Reise mit viel Zeit zum Entspannen ausklingen.Die 16-tägige Flugreise "Viva Mexiko!"" wird von Januar bis Dezember 2027 an verschiedenen Terminen sowohl in Deutschland als auch in Österreich angeboten und ist ab 2.699 Euro pro Person buchbar. Im Reisepreis enthalten sind der Hin- und Rückflug nach Cancún mit Transfers, acht Übernachtungen in Mittelklassehotels mit Frühstück und sowie sechs Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel Barceló Maya Colonial Beach im Doppelzimmer mit All inclusive, die Ausflüge laut Programm und eine deutschsprachige Reiseleitung während der gesamten Rundreise.Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder https://www.trendtours.de/reisen/mexikouebersicht (https://www.trendtours.de/reisen/mexiko%23uebersicht) und https://www.trendtours.at/reisen/mexiko.Pressekontakt:Mario KöpersKC3 GmbH+49 170 5672100Original-Content von: trendtours Touristik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133410/6351428