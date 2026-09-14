Baden-Baden (ots) -Die Argentinische Saxofonistin und Videokünstlerin Camila Nebbia ist künstlerische Leiterin des 55. SWR NEWJazz Meeting / Proben in Freiburg ab 5.10.2026 / Abschlusskonzerte beim Festival Enjoy Jazz im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus (10.10.) und danach in der Manufaktur Schorndorf (11.10.)Camila Nebbia, in Berlin lebende Saxofonistin aus Buenos Aires, leitet im Jahr des 60. Jubiläums der legendären Veranstaltungsreihe das SWR NEWJazz Meeting. Mit einem neu gegründeten audiovisuellen Sextett wird sie ab dem 5.10. im Schlossbergsaal des SWR Studios Freiburg ihre Komposition "only the stones along the path told me the truth of reality" erarbeiten und im Anschluss am 10.10. in Ludwigshafen und am 11.10. in Schorndorf öffentlich präsentieren.Neues wagen! Das ist der Kerngedanke vom SWR NEWJazz Meeting seit 1966. Eine Woche lang bekommen hier experimentierfreudige Musiker:innen die Möglichkeit, im Rundfunkstudio ganz besondere Projekte zu realisieren und am Ende öffentlich zu zeigen. Im 60. Jubiläumsjahr ist nun die in Berlin lebende, argentinische Saxofonistin und Videokünstlerin Camila Nebbia die künstlerische Leiterin des Meetings. In ihrer Komposition für Quintett und interaktive Visuals verbindet sie ihre Musik mit abstrakten Bildwelten und setzt sich - wie schon in früheren Arbeiten - mit Konzepten von Vergänglichkeit und Migration auseinander.Camila Nebbia hat zuerst in ihrer Heimatstadt Buenos Aires klassisches Saxofon, dann Jazz und danach Filmregie studiert. Ihren Master in Zeitgenössischer Performance und Komposition hat sie in Estland, Schweden, Frankreich und Deutschland abgelegt - mittlerweile lebt sie in Berlin und gehört zu den gefragtesten Saxofonistinnen ihrer Generation.SWR NEWJazz Meeting 2026 mit Camila NebbiaCamila Nebbia (Komposition, Saxofon, Film), Marta Warelis (Piano), Joanna Mattrey (Viola), Sam Pluta (Electronics), Kathrin Pechlof (Harfe), Andro Manzoni (Visuals, Licht Design)Studioproben5.-9. Oktober 2026, SWR Studio Freiburg, SchlossbergsaalKonzerteSamstag, 10. Oktober, 20 Uhr Festival Enjoy Jazz - dasHaus, LudwigshafenSonntag, 11. Oktober, 18 Uhr, Manufaktur SchorndorfSendetermineARD Spotlight in SWR Kultur: Die Ruhe im Sturm - Camila Nebbia und ihr Saxofon, Montag, 5. Oktober 2026, 22-23 UhrJetztMusik in SWR Kultur: Camila Nebbia beim SWR NEWJazz Meeting 2026, Dienstag, 17. November 2026, 21-22 UhrMehr Informationen zum SWR NEWJazz Meeting:https://www.swr.de/kultur/musik/swr-newjazz-meeting-startseite-100.htmlFotos über www.ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr-new-jazz-meeting-2026Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6351425