Dietzenbach/Frankfurt am Main (ots) -Der Hessische Rundfunk (hr) ist wieder in Hessen unterwegs: Vom 15. bis zum 1. Oktober öffnet die Pop-up-Redaktion der hessenschau im Rathaus Center in Dietzenbach ihre Türen. Das Ziel: Ins Gespräch kommen, zuhören, und - eine Neuheit - möglichst viel von der Stadt sehen."Dietzenbach ist eine sehr junge, sehr lebendige Stadt. Wir freuen uns, dass wir für drei Wochen ein Teil davon sind", sagt Projektleiter Frank van Bebber. Der Ort, an dem das hr-Team zu Gast ist, sei bewusst gewählt: "Diesmal sind wir mit unserem Standort noch näher an noch mehr Leuten: direkt in einem großen Einkaufszentrum, zwischen Eiscafé und Rolltreppen." Und damit noch nicht genug: Erstmals ist ein kleiner Bus als Pop-up-Mobil dabei. "Wir freuen uns, wenn uns Leute aus Dietzenbach einladen zu Orten, auf die sie stolz sind. Oder von denen sie meinen, wir sollten sie mal kennenlernen", sagt Frank van Bebber. Das könne die Firma sein, der Wochenmarkt, ein Fußballplatz oder das eigene Wohnzimmer. Der Bus bringt die Pop-up-Redaktion bis nach Hause.Drei Wochen lang sind montags bis samstags von 10 bis 18.30 Uhr Mitarbeitende des Hessischen Rundfunks in der Pop-up-Redaktion, ohne Themen im Gepäck, dafür mit viel Zeit zum Zuhören. Alle, die Lust haben, können einfach vorbeikommen - das hessenschau-Team freut sich. "Alle sind herzlich willkommen, ohne Anmeldung, einfach so, gerne auch nur zum Schauen, was andere an Ideen oder Hinweise auf den Post-Its an unserer großen Zettelwand hinterlassen haben", sagt Frank van Bebber. "Wir freuen uns besonders auf Menschen, die uns noch nicht kennen oder beim hr noch nichts für sich gefunden haben. Und wir freuen uns, wenn die Dietzenbacher den Ort auch nutzen, um untereinander ins Gespräch zu kommen."Lauftreff mit Heike Borufka und Kristin GesangAuch Vereine oder Initiativen sind herzlich eingeladen - mit oder ohne Anmeldung. Wer als Gruppe oder Klasse bestimmte Fragen oder Gesprächswünsche hat, kann sich vorher anmelden oder nachfragen: hessenschau-vor-ort@hr.de. So hat sich schon der Lauftreff des SC Steinberg gemeldet - und nun gibt es einen gemeinsamen Lauftreff in Dietzenbach. Der Bürgermeister macht am 29. September ab 18.20 Uhr die Aufwärmrunde, dann geht's los mit Läuferinnen und Läufern aus Dietzenbach, mit dabei sind auch Gerichtsreporterin Heike Borufka und hessenschau-Moderatorin Kristin Gesang.Zahlreiche Redaktionen und Mitarbeitende des Hessischen Rundfunks unterstützen die Aktion: Heike Borufka und Basti Red vom Gerichts-Podcast Verurteilt! sind zum Beispiel am 16. September ab 16 Uhr zu Gast, am 21. September zeichnet das Team vom Eintracht-Podcast FUSSBALL2XXX ab 10 Uhr eine Folge in Dietzenbach auf. Am 26. September stehen die kleinen Besucherinnen und Besucher im Fokus - denn da gibt es einen Kindertag mit der Kinderredaktion und Onkel Otto.Die Früchte aus FriedbergDietzenbach ist nach Friedberg die zweite hessische Stadt, in der die hessenschau für drei Wochen mit einer Pop-up-Redaktion vor Ort ist. Wie nachhaltig dieses Konzept wirken kann, zeigt das Beispiel Friedberg: Dort griff die hessenschau den vielfach geäußerten Wunsch nach einem Kino immer wieder auf und hielt das Thema durch kontinuierliche Berichterstattung präsent. Inzwischen hat die Stadt den Bau eines Kinos angekündigt. Friedbergs Bürgermeister Kjetil Dahlhaus brachte den Einfluss der Berichterstattung auf den Punkt: "Ihr seid Mit-Eltern des Babys Kino."Nun möchte die hessenschau auch in Dietzenbach erfahren, welche Themen die Bürgerinnen und Bürger besonders beschäftigen. Zum Auftakt am 15. September um 11 Uhr im Rathaus Center wird Bürgermeister Dieter Lang erwartet. Während der drei Wochen sammelt das Redaktionsteam Anregungen, Sorgen und Wünsche der Menschen vor Ort, um diese anschließend gebündelt an den Bürgermeister zu übergeben. Dabei geht es um die Frage: Was bewegt Dietzenbach heute und welche Themen könnten morgen etwas verändern?Das Programm im Überblick gibt es hier: https://ots.de/TgE0eRPressekontakt:PressereferentinValerie BeckerTel.: 069 155 4624E-Mail: valerie.becker@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6351440