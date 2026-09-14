Mainz (ots) -"Die Giovanni Zarrella Show" wird zum TV-Erlebnis für die ganze Familie: Unter dem Motto "Kleine Stars ganz groß" präsentiert Giovanni Zarrella in seiner Musikshow neben prominenten Gästen diesmal auch Kinder mit besonderen Talenten. Ob als Sänger, Tänzer oder Kinderreporter, die Jüngsten begeistern neben etablierten Stars wie Beatrice Egli, Matthias Reim, Rolando Villazón und NEK am Samstag, 19. September 2026, um 20.15 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal."Da entstehen extrem viele schöne emotionale, unterhaltsame, lustige Wow-Momente", verrät Moderator Giovanni Zarrella. Die Zusammenarbeit mit den jungen Talenten hat ihn an seine eigenen Anfänge erinnert. "Das war auch die Zeit, als ich die ersten Male auf die Bühne gegangen bin. Jetzt ist es bei den Kids glücklicherweise bei einer Samstagabendshow. Ich habe damals in der Pizzeria meines Papas für die Gäste performt. Aber auch das hat sich angefühlt wie eine Samstagabendshow, weil es immer aufregend ist, wenn andere Menschen dir beim Singen und beim Tanzen zuschauen. Da habe ich schon Parallelen entdeckt."Mit Nik P., Alexander Eder, Laith Al-Deen und UnheiligZu den Gästen der Show aus Göttingen zählen neben Matthias Reim und seiner Frau Christin Stark unter anderen Beatrice Egli und der international gefeierte Tenor Rolando Villazón. Aus Österreich sind Schlagerstar Nik P., Singer-Songwriter Alexander Eder und der fünffache Amadeus-Preisträger Josh. mit seinem Hit "Cordula Grün" dabei. Erstmals in der "Giovanni Zarrella Show" zu Gast sind Newcomerin Pia-Sophie sowie das erfolgreiche Schlager-Duo Fantasy. Laith Al-Deen präsentiert seine großen Hits "Bilder von dir" und "Dein Lied", mit denen ihm vor über 25 Jahren der Durchbruch gelungen ist. Deutsche Popmusik gibt es außerdem mit Singer-Songwriter Florian Künstler. Passend zum Motto werden der Graf und die Band Unheilig bei ihrem Auftritt vom Kinder- und Jugendchor "Lucky Kids" unterstützt.Erster TV-Auftritt von Alexander Klaws mit seinem Sohn LennyMit Marijke Amado wird es nostalgisch: Mit ihrer legendären "Mini Playbackshow" machte sie in den 1990er-Jahren Kinder zu Stars. In der "Giovanni Zarrella Show" präsentiert sie außergewöhnliche junge Gesangstalente, die gemeinsam mit Matthias Reim, Beatrice Egli und Giovanni Zarrella auf der großen Showbühne stehen und live im Duett singen werden.Zwei Duette setzen besondere musikalische Höhepunkte: Der italienische Superstar NEK interpretiert seinen Welthit "Laura non c'é" in einer Liveversion mit Giovanni Zarrella und Band. Ein emotionales Highlight ist der erste gemeinsame TV-Auftritt von Alexander Klaws mit seinem Sohn Lenny.Leon Windscheid geht in "Terra Xplore" der Faszination für Schlager auf den GrundWarum berühren Schlager Millionen, während andere abschalten? Was passiert bei Schlagermusik im Kopf? Warum funktionieren einfache Zeilen, klare Beats und große Gefühle so zuverlässig? In "Terra Xplore: Warum lieben wir Schlager?" trifft Leon Windscheid Stars wie Roland Kaiser und Isi Glück, Experten wie Produzent Tim Peters sowie Musikwissenschaftler Dr. Markus Henrik, alias Dr. Pop, und Fans. Die Dokumentation läuft am Sonntag, 4. Oktober 2026, um 17.15 Uhr, im ZDF und ist im ZDF-Streaming ab Donnerstag, 17. September 2026, um 10.00 Uhr verfügbar.KontaktBei Fragen zu "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF erreichen Sie Mailin Erlinger telefonisch unter 06131 - 70-14588 oder per E-Mail unter erlinger.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/sendung-19092026?)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Presseinformation "Die Giovanni Zarrella Show - Kleine Stars, ganz groß" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/die-giovanni-zarrella-show-kleine-stars-ganz-gross) inklusive Interview mit Giovanni Zarrella- Hintergrund-Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/die-giovanni-zarrella-show-wissenswert) mit Zahlen, Fakten und Wissenswertem rund um "Die Giovanni Zarrella Show"- O-Töne für Radiosender und Audio-Medien (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/o-toene-fuer-radiosender-und-audio-medien) zur "Die Giovanni Zarrella Show"- Weiterführende Infos zu "Terra Xplore: Warum lieben wir Schlager?" (https://presseportal.zdf.de/programmwochen?tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Baction%5D=show&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bbroadcastid%5D=d8a055cc-91b6-4d73-b503-1d54b4473b96&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bcontroller%5D=Broadcast&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bdatestart%5D=04.10.2026&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bdatestop%5D=04.10.2026&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bstation%5D=01&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bweek%5D=41&cHash=383535fa9d501cafb1a43c06a606d65a)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6351441